Oddone advierte: "Por cada adulto mayor pobre tenemos 9 o 10 niños pobres"

“Por eso estamos gastando más de 16 millones de dólares adicionales por año para tener algunas herramientas para el tema del combate al delito en algunas zonas, en particular en el área metropolitana de Montevideo y en algunas ciudades del interior. Pero por eso hay que fortalecer el sistema de transferencias a la infancia. Nosotros tenemos en Uruguay, por cada adulto mayor pobre 9 o 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres”, agregó Oddone.

“No solo es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además, aunque no tuviéramos ninguna consideración del tipo de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra rambla, nuestra convivencia en sociedad. Eso converge hacia una sociedad que se va a tener que encerrar, como ha ocurrido en toda la región”, alertó.

Medio millón de personas en situación vulnerable

El ministro de Economía aseguró que hay cerca de medio millón de personas en situación vulnerable en Uruguay, y que ahí hay que “poner el foco”.

“Eso requiere poner foco y recursos en seguridad, en situación de calle y en niñez. Y eso supone, como los recursos no son infinitos, que hay lugares donde no vamos a poder poner recursos como nosotros deseamos y eso supone que hay cosas que el Estado hace que eventualmente va a tener que revisar si las sigue haciendo y de hecho es parte de lo que estamos haciendo en la Rendición de Cuentas cuando manejamos la distribución y orientación de gasto”, dijo Oddone.

“Entre 300.000 y 600.000 personas están en esa situación, ya sea porque son pobres directos, que son 300.000 más esa zona de población vulnerable que entra y sale de los mecanismos de protección social. Si no gastamos más allí, no orientamos mejor los recursos en esa dirección, tenemos un problema y en eso creo que el sistema político tiene un consenso, no hay nadie que esté en desacuerdo, el punto es que es muy trabajoso empezar o hacer cosas, porque siempre hay un pero, una opción y un mejor así o mejor así y eso nos lleva a que no arranquemos nunca”, concluyó.