La Fed mantiene la presión habiendo inflación persistente y tasas altas vuelven a condicionar a los mercados

El registro continúa claramente por encima del objetivo del 2%, lo que refuerza las dudas acerca de la velocidad con que podrá moderarse la inflación estadounidense.

A esto se suma el comportamiento del mercado laboral. Los datos de ADP correspondientes a septiembre mostraron la creación de 90.000 puestos de trabajo privados, una señal de que la demanda de trabajadores continúa ofreciendo resistencia pese al endurecimiento de las condiciones financieras.

Esta combinación de inflación elevada y mercado laboral relativamente firme reduce los incentivos para que la Fed avance rápidamente hacia una flexibilización monetaria.

La atención se concentra ahora en la reunión de política monetaria prevista para los días 27 y 28 de octubre. La discusión ya no gira únicamente alrededor de cuándo podrían bajar las tasas, sino también sobre la posibilidad de que sean necesarios nuevos ajustes si la inflación continúa mostrando resistencia.

Las expectativas, sin embargo, han variado considerablemente. Según las fuentes proporcionadas, después de los últimos indicadores de inflación, las apuestas de los operadores sobre una nueva suba en octubre se redujeron hasta situarse en torno al 37%. Al mismo tiempo, integrantes de la Reserva Federal han advertido que podrían ser necesarias nuevas medidas restrictivas si los precios no convergen hacia el objetivo.

La incertidumbre responde a una disyuntiva conocida para los bancos centrales: subir demasiado las tasas puede debilitar innecesariamente la actividad y el empleo; actuar demasiado pronto para flexibilizarlas puede permitir que la inflación vuelva a consolidarse.

Los bonos reflejan el cambio de expectativas ya que el endurecimiento de las perspectivas monetarias también se está reflejando en el mercado de deuda estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo han alcanzado niveles elevados, ante la expectativa de que las tasas puedan permanecer altas durante más tiempo.

El fenómeno tiene consecuencias mucho más amplias que el mercado estadounidense. Los títulos del Tesoro constituyen una de las principales referencias para el precio internacional del dinero. Cuando aumenta su rendimiento, también tiende a encarecerse el financiamiento de empresas, gobiernos y economías emergentes.

Al mismo tiempo, mayores rendimientos estadounidenses pueden atraer capitales hacia activos denominados en dólares, contribuyendo al fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a otras divisas.

Consecuencias en Uruguay

Para Uruguay, una política monetaria estadounidense más restrictiva puede transmitirse fundamentalmente a través de tres canales: costo del financiamiento, dólar y movimientos internacionales de capitales.

Si los rendimientos de los bonos estadounidenses permanecen elevados, aumenta la rentabilidad que los inversores pueden obtener en activos considerados de bajo riesgo. Esto obliga a las economías emergentes a competir en condiciones financieras más exigentes y puede elevar el costo de nuevas emisiones de deuda.

El segundo canal es cambiario. Tasas estadounidenses relativamente altas tienden a fortalecer al dólar internacionalmente. Una apreciación global de la moneda puede repercutir sobre Uruguay, aunque el comportamiento local dependerá también de los fundamentos domésticos y de las monedas regionales.

Las decisiones de la Fed condicionan el margen de acción de otros bancos centrales. Las diferencias entre tasas internacionales y locales influyen sobre los flujos de capital, el tipo de cambio y las condiciones monetarias internas.

Un último trimestre marcado por las tasas. El escenario que deja septiembre muestra una economía estadounidense que todavía no termina de resolver su problema inflacionario. La inflación permanece por encima del objetivo, el empleo continúa mostrando resistencia y la Reserva Federal mantiene abierta la posibilidad de nuevos ajustes.

La próxima reunión de octubre será por eso especialmente relevante. Los mercados buscarán determinar si la suba de septiembre constituyó un ajuste puntual o el comienzo de un nuevo período de endurecimiento monetario.

La respuesta tendrá consecuencias globales. En un contexto que ya combina petróleo más caro, tensiones geopolíticas, fortalecimiento del dólar y elevados rendimientos de los bonos, una Reserva Federal restrictiva durante más tiempo podría significar un último trimestre de 2026 caracterizado por dinero más caro, mayor volatilidad financiera y condiciones de financiamiento más exigentes para el resto del mundo.