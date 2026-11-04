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FED |

una breve pausa

La Fed mantiene la tasa de interés

La decisión refleja una situación incómoda para la FED, con una inflación que sigue alta y un mercado de empleo que muestra señales de debilidad.

Reserva Federal.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) resolvió el 28 de octubre mantener su tasa de interés de referencia en el rango de 3,75% a 4,00%. Fue una pausa después de la suba de 0,25 puntos que había aplicado en setiembre.

La decisión no fue unánime. Diez miembros votaron por mantener la tasa y dos en contra: la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, que pedían una nueva suba. La división refleja una situación incómoda para el banco central estadounidense, con una inflación que sigue alta y un mercado de empleo que muestra señales de debilidad. Combatir lo primero con tasas más altas puede agravar lo segundo.

Los operadores financieros leyeron esos dos votos como un anticipo de lo que viene. La expectativa mayoritaria es que la Fed vuelva a subir la tasa en su próxima reunión, prevista para el 8 y 9 de diciembre.

Para un país como Uruguay, estas decisiones llegan sin que haya margen para incidir en ellas. Cuando las tasas suben en Estados Unidos, el dólar tiende a fortalecerse frente a las demás monedas y los capitales buscan refugio en activos estadounidenses. Para las economías emergentes eso significa una deuda en dólares más cara de financiar y presión sobre sus monedas. En el caso uruguayo, un peso más débil se traslada a los precios de los bienes importados y, por esa vía, a la inflación.

El primer lugar donde se va a sentir es el Banco Central del Uruguay, que tiene reunión de política monetaria el 17 de noviembre. Si responde subiendo su propia tasa para contener el dólar y la inflación, encarece el crédito para empresas y familias en un momento en que el consumo es el principal sostén de la actividad. Si no lo hace, corre el riesgo de que la inflación siga subiendo. Cualquiera de los dos caminos tiene costos, y buena parte del problema se define fuera del país.

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