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tensión y expectativa

La inflación en Estados Unidos vuelve a generar incertidumbre en los mercados internacionales

Mientras las principales bolsas asiáticas comenzaban a recuperarse de las pérdidas de los últimos días, Wall Street registró una nueva jornada de caídas.

Fuerte caída en Wall Street.

Fuerte caída en Wall Street.

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Un dato de inflación superior al esperado provocó nuevas caídas en Wall Street y aumentó las dudas sobre las tasas de interés. reaccionan las bolsas y hay consecuencias para Uruguay. Los mercados financieros internacionales volvieron a mostrar señales de incertidumbre después de conocerse que la inflación en Estados Unidos superó las previsiones. Mientras las principales bolsas asiáticas comenzaban a recuperarse de las fuertes pérdidas de los últimos días, Wall Street registró una nueva jornada de caídas, reflejando la preocupación de los inversores por la evolución de las tasas de interés y las perspectivas de crecimiento económico.

Las bolsas caen cuando aumenta la inflación. La reacción de los mercados tiene una explicación económica. Cuando la inflación es mayor a la esperada, los inversores anticipan que la Reserva Federal, el banco central estadounidense, podría mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo o incluso aumentarlas para contener la suba de precios.

Esto modifica las decisiones de inversión. Por un lado, las empresas enfrentan mayores costos para financiar sus actividades, ampliar sus instalaciones o desarrollar nuevos proyectos. Si el crédito se encarece, las inversiones pueden reducirse y las perspectivas de ganancias futuras se moderan.

Por otro lado, cuando aumentan las tasas de interés, los bonos y otros instrumentos de renta fija ofrecen rendimientos más atractivos. En consecuencia, algunos inversores deciden vender acciones y trasladar parte de su dinero hacia inversiones consideradas más seguras. Esa mayor presión vendedora contribuye a la caída de los precios bursátiles.

Existe además un tercer efecto. El valor de una acción depende, en buena medida, de las ganancias que se espera que la empresa genere en el futuro. Cuando las tasas de interés suben, esas ganancias futuras valen menos en términos actuales, lo que puede llevar a los inversores a pagar menos por las acciones.

Este mecanismo afecta especialmente a las empresas tecnológicas y vinculadas con la inteligencia artificial, cuyas cotizaciones han crecido considerablemente apoyadas en expectativas de expansión y beneficios futuros. Por eso, ante cambios en las perspectivas económicas, sus acciones pueden registrar movimientos particularmente pronunciados.

Es importante señalar que las bolsas no reaccionan solamente a los datos económicos, sino a la diferencia entre lo que ocurre y lo que los inversores esperaban que ocurriera. Una inflación elevada puede no provocar grandes movimientos si ya estaba prevista. En cambio, un resultado superior a las expectativas puede generar caídas importantes porque obliga a revisar las proyecciones sobre tasas de interés, ganancias y crecimiento.

Aunque estos movimientos se producen en los principales centros financieros internacionales, sus efectos también pueden alcanzar a Uruguay. Las tasas de interés de Estados Unidos son una referencia para el financiamiento mundial. Si permanecen elevadas, pueden aumentar los costos de endeudamiento del Estado y de las empresas uruguayas, especialmente cuando necesitan acceder a recursos en los mercados internacionales.

También pueden producirse movimientos en el tipo de cambio. Una mayor rentabilidad de las inversiones en dólares tiende a fortalecer esa moneda frente a otras, lo que puede tener efectos sobre la competitividad de las exportaciones, el costo de los productos importados y la inflación interna. A su vez, cuando los inversores internacionales encuentran mejores rendimientos en Estados Unidos, pueden reducir sus inversiones en economías emergentes, afectando la disponibilidad de financiamiento.

Estos efectos no son automáticos. Uruguay cuenta con características propias, como su estructura de deuda, sus condiciones macroeconómicas y su grado de estabilidad financiera, que influyen sobre la magnitud de los impactos.

Las recientes caídas y recuperaciones bursátiles muestran hasta qué punto los mercados financieros dependen de las expectativas. Un dato económico puede cambiar rápidamente las previsiones sobre las tasas de interés y provocar movimientos importantes en los precios de las acciones, incluso cuando la situación de las empresas no ha cambiado de un día para otro.

Para Uruguay, estos acontecimientos recuerdan la importancia de seguir la evolución de la economía internacional. Las decisiones de la Reserva Federal y los movimientos de los mercados financieros terminan influyendo, directa o indirectamente, sobre el financiamiento, el dólar, las inversiones y las posibilidades de crecimiento del país.