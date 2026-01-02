La nueva estrategia de Netanyahu para atraer a Trump a una guerra con Irán

El presidente Putin, en medio de su maratón anual de preguntas y respuestas, prometió que Rusia tomaría represalias. Y efectivamente, pocos días después destruyó bases de drones marítimos en Odessa.

Actos de guerra

Los “bloqueos», incautaciones y ataques son, sencillamente, actos de guerra (a pesar de que EEUU afirme, increíblemente, que es propietario de todo el petróleo producido por Venezuela, hasta que se satisfagan todas las reclamaciones legales históricas de EEUU contra Venezuela).

Este episodio del petrolero es otro paso más hacia la anarquía en la política exterior estadounidense.

Estos actos están dirigidos principalmente a China (que tiene grandes participaciones en la industria petrolera venezolana) y a Rusia, que mantiene vínculos de larga data con Venezuela y Cuba (ahora también bajo el bloqueo de Trump).

A ello hay que añadir los 11 000 millones de dólares en armas que se envían a Taiwán, con una cantidad significativa de sistemas de misiles de medio y largo alcance que forman parte de la transferencia prevista, incluidos 82 lanzadores HIMARS con misiles ATACMS del Ejército, lo que permite a las fuerzas de Taipéi alcanzar objetivos al otro lado del estrecho de Taiwán. Esta última transferencia ha enfurecido a China.

Lo que esto sugiere es que la Declaración de Estrategia Nacional (NSS) con respecto a China (que afirma que Washington considera que China ya no constituye una ‘amenaza principal’, sino solo un competidor económico) es una retórica sin sentido. China está siendo tratada como una amenaza adversaria y responderá como tal.

China y Rusia “interpretarán” a Trump por sus acciones, más que por su retórica NSS. Y las señales apuntan claramente a una escalada.

Ponga todo esto en el contexto de las ‘filtraciones’ de altos funcionarios de Trump que, según la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, son “mentiras y propaganda”.

Difunden mentiras

Asegura que las afirmaciones de que “la comunidad de inteligencia estadounidense está de acuerdo y apoya el punto de vista de la UE/OTAN de que el objetivo de Rusia es invadir/conquistar Europa (con el fin de ‘ganar apoyo’ para sus políticas belicistas)” son mentiras difundidas por lo que ella denomina “los belicistas del Estado profundo y sus medios de propaganda… para socavar los esfuerzos de Trump por llevar la paz a Ucrania”.

“La verdad”, escribe Gabbard en Twitter, es todo lo contrario:

“[Que] la comunidad de inteligencia estadounidense ha informado a los responsables políticos, incluido el miembro demócrata del HPSCI citado por Reuters, de que la inteligencia estadounidense considera que Rusia busca evitar una guerra más amplia con la OTAN. También considera que, como han demostrado los últimos años, Rusia… no tiene la capacidad de invadir y ocupar Europa”.

Así pues, lo que Gabbard nos está diciendo es que existe una guerra abierta en la cúpula de la Administración Trump. Por un lado, están la CIA, los halcones y sus colaboradores europeos, y por otro, el vicepresidente, los analistas de inteligencia de Gabbard y una parte más amplia del electorado estadounidense.

¿Dónde se encuentra Trump en todo esto? ¿Por qué se está posicionando al borde de otra ronda de conflictos con China?

¿Por qué haría eso cuando las estructuras económicas estadounidenses son tan frágiles y cuando China ha demostrado que tiene influencia económica de sobra con la que luchar?

¿Es la explicación la respuesta simplista de que se trata de una distracción para desviar la atención de la publicación de más imágenes de Epstein?

¿Por qué envió Trump a los señores Witkoff y Kushner a Berlín cuando la intención de los europeos de arruinar el proceso de negociación con Rusia era bastante evidente de antemano?

Enviados de Trump

Los dos “enviados” estadounidenses no firmaron la propuesta europea. Se quedaron sentados en silencio, pero tampoco mostraron su desacuerdo, ni siquiera cuando se planteó la posibilidad de aplicar las garantías de seguridad del artículo 5 (similares a las de la OTAN).

¿Quién proporcionó los datos de localización que permitieron a Ucrania (aparentemente) atacar el Qendil frente a la costa norteafricana, a 2000 km de Ucrania? ¿O atacar una residencia presidencial rusa?

¿Qué conclusión se pretendía que Putin sacara de los incidentes? Sin duda, los rusos habrán hecho sus propias conjeturas.

¿Y por qué involucrar también a Irán, al capturar el Bella 1 iraní, aparentemente con bandera de Guyana y rumbo a Venezuela? ¿Supone esto el inicio de otra ronda de la guerra de petroleros iraníes iniciada originalmente por Israel? ¿Conviene al régimen de Netanyahu y a ciertos sectores de la población israelí calentar la situación con respecto a Irán?

Vale la pena preguntárselo, ya que Netanyahu partió hacia Palm Beach, Miami, el 28 de diciembre con el fin de mantener dos reuniones con Trump en Mar-a-Lago.

Parece que ni HAMAS ni la segunda fase de Gaza fueron los principales motivos que impulsaron a Netanyahu a celebrar la cumbre, sino más bien Irán.

Por lo tanto, es probable que las cuestiones de Gaza y HAMAS hayan pasado a un segundo plano frente a la ‘nueva’ narrativa que está elaborando la oficina del primer ministro del régimen israelí: Irán no se presenta a Trump como un país que se precipita hacia ‘un avance nuclear’, según el viejo cliché.

Esa es la ‘antigua narrativa’. La nueva es, como escribe la destacada comentarista israelí Anna Barsky en (hebreo) en Ma’ariv:

La amenaza más inmediata aquí: [más] que la nuclear en sí misma… [es] la reconstrucción sistemática [iraní] de la capa intermedia: la industria de misiles balísticos hipersónicos, sus líneas de producción y la capacidad de restaurar la funcionalidad de los sistemas de defensa aérea dañados.

No porque la cuestión nuclear haya desaparecido de la agenda… sino porque los misiles son la clave que permite a Irán proteger todo lo demás, y también atacar.

Sin misiles y escudos de defensa aérea, las instalaciones nucleares son un objetivo vulnerable. Con un escudo [por el contrario], se convierten en un problema estratégico mucho más complejo… Y aquí hay un punto que a menudo se escapa al discurso público: Irán no se está ‘rehabilitando’ solo para volver a lo que era, sino para volver de forma diferente y mejor.

En otras palabras: la ‘restauración de los misiles’ y la ‘restauración nuclear’ no son dos ejes separados, sino un solo sistema, y esto preocupa mucho a Israel. Los misiles construyen un escudo, el escudo permite el poder nuclear, y el poder nuclear, aunque sea rechazado, sigue siendo el objetivo último [de Irán].

El mensaje que Netanyahu llevó a Mar-a-Lago es que “Israel no permitirá que Irán reconstruya un escudo antimisiles y de defensa que cierre los cielos sobre lugares sensibles”.

Es posible que Trump esté más preocupado por crear un nuevo orden regional sin verse arrastrado a una guerra sin un final claro.

No obstante, Netanyahu afirma (como lleva haciendo desde hace más de 25 años) que la ‘ventana’ en la que Irán puede reconstruir su escudo defensivo se está cerrando rápidamente, y es probable que le haya recordado amablemente a Trump que llegó al poder no solo para promover la imagen de Israel, sino con el objetivo realista de expandir el poder real de Israel en la región y su control sobre el territorio.

(Alastair Crooke, para Lahaine.org)