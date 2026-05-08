Ciclón extratropical y frente frío impactarán Uruguay este fin de semana

Uruguay se prepara para un cambio drástico en las condiciones climáticas. Tras un inicio de mayo inusualmente cálido, la interacción de un frente frío activo y la posterior formación de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico generará tormentas, vientos muy fuertes y un marcado descenso de la temperatura en todo el territorio nacional.
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1. Reporte Oficial: INUMET
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene vigente un aviso a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas. Se prevé que el sistema frontal barra el país, dejando acumulados de lluvia significativos.
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Viernes 8: Jornada inestable con precipitaciones y tormentas. Se espera un incremento en la intensidad del viento del sector Oeste, con rachas que podrían alcanzar los 60-70 km/h en zonas costeras hacia la tarde/noche.
Sábado 9 y Domingo 10: El foco se traslada al viento y las bajas sensaciones térmicas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7°C y 9°C, con máximas que no superarán los 12°C o 14°C. Los vientos persistentes del Suroeste mantendrán el ambiente muy frío.
2. Análisis de MetSul (Brasil)
La agencia meteorológica MetSul advierte sobre el "choque de masas de aire". El aire cálido que predominaba será desplazado por un pulso de aire polar.
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Alerta por ciclogénesis: MetSul destaca la profundización del centro de baja presión (ciclón) frente a las costas del Río de la Plata y el sur de Brasil. Este fenómeno intensificará las rachas de viento, especialmente en los departamentos del Este (Rocha y Maldonado) y el Sur (Montevideo y Canelones).
3. Datos de Navegación y Viento: Windguru
Para los usuarios en zonas costeras y actividades marítimas, los modelos de Windguru (GRIB/GFS) muestran una situación compleja:
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Vientos: Rachas sostenidas por encima de los 35-40 nudos (aprox. 75 km/h) para el sábado en la zona de Punta del Este y la costa de Rocha.
Oleaje: Se anticipa una fuerte marejada con olas que superarán los 2.5 a 3 metros en el Río de la Plata exterior, producto del fuerte empuje del sudoeste.