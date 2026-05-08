Junta de Montevideo condenó "cualquier intento de intervención" contra Cuba

La declaración de la Junta Departamental de Montevideo fue aprobada con los votos de las y los ediles frenteamplistas.

La declaración de la Junta

“Visto:

Las declaraciones del presidente Donald Trump, de fecha 1° de mayo de 2026, donde expresa que “Estados Unidos tomará el control de Cuba casi de inmediato”.

Resultando:

Que el presidente de Estados Unidos dispuso enviar un gran portaaviones como el “USS Abraham Lincoln” o el “USS Gerald R. Ford” a las costas cubanas como medida de presión para forzar la caída del Gobierno de ese país.

Considerando:

Que es tradición de Uruguay cumplir de manera irrenunciable con los principios del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la resolución pacífica de conflictos.

Las disposiciones y el alcance de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales (Resolución A/RES/37/10,1982).

Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaró a América Latina y el Caribe como «Zona de Paz» el 29 de enero de 2014, con la firma de los 33 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros.

Que el Gobierno de Montevideo se ha manifestado en diversas oportunidades por un mundo sin guerras y en Paz, recogiéndose estos compromisos en la Declaración de la XXX Cumbre de Mercociudades: “Caminos para ciudades resilientes, pacíficas y sostenibles”, del 5 de diciembre de 2025, en Niterói, Brasil.

Que pesa sobre Cuba un bloqueo económico, financiero y comercial, dispuesto por Estados Unidos que durante 65 años ha afectado el normal desarrollo económico y social del pueblo cubano.

Que desde fines de 2019, el bloqueo que es extraordinariamente abarcador, abusivo y extraterritorial, se ha recrudecido especialmente durante la etapa de pandemia con la implementación de 243 medidas coercitivas unilaterales adicionales, que incluyen: el impedimento de transacciones financieras, limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados), sanciones a empresas cubanas, persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla.

I) Que esta postura de agresión directa se inscribe en un sistemático mecanismo de asfixia del Gobierno norteamericano contra el pueblo cubano, situación agravada por la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de «países patrocinadores del terrorismo» y por las nuevas Órdenes Ejecutivas de Washington, de enero y mayo de 2026 respectivamente, categorizando a la isla como una «amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos, imponiendo sanciones que profundizan la crisis de suministros básicos obligando a la sociedad cubana a subsistir en condiciones extremas.

II) Que la comunidad internacional a través de la Organización de Naciones Unidas se ha expresado sistemáticamente en contra del mencionado Bloqueo económico, con el voto de nuestro país.

Atento: a lo precedentemente expuesto:

La Junta Departamental de Montevideo declara

1°- Condenar cualquier intento de intervención o despliegue militar contra la República de Cuba.

2°- Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir con el Derecho Internacional y a establecer un diálogo respetuoso en condiciones de igualdad con el Gobierno de Cuba.

3°- Reivindicar los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos. 4°- Rechazar el bloqueo inhumano y todo tipo de embargo económico, tal como lo ha expresado sostenidamente y durante más de 30 años la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con el voto de Uruguay, en el entendido de que socava categóricamente las posibilidades de desarrollo y bienestar del pueblo de la República de Cuba".