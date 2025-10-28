"La preocupación nuestra hoy en día pasa más que nada por las expectativas sumamente optimistas"

¿Y el productor termina siendo el más afectado en todo esto?

-Nosotros tenemos una economía basada ampliamente en lo que es el sector agropecuario, eso ya todos lo sabemos y los números son claros con respecto a ese tema. Nuestra economía, nuestras relaciones comerciales están basadas en lo que son las exportaciones del sector agropecuario, cualquiera sea sus productos, todos sus orígenes están en el campo, todo parte de ahí, en los últimos 2-3 años venimos planteando el tema del dólar, porque realmente es un problema, recibir una moneda y tener los costos en otra es un problema, y no se puede resolver esto porque nosotros somos exportadores, por lo tanto la moneda siempre va a ser la moneda internacional, nunca va a ser el precio, ese es el gran problema, el tema es que hay que resolver aspectos macroeconómicos, como sea el tema del déficit fiscal, que siempre se habla pero no se resuelve, y eso te termina trazando la principal variable de ajuste que siempre se utiliza, que es el tipo de cambio para resolver todos los problemas, entonces esto es como un déjà vu que ya estamos viviendo de nuevo lo que vivimos en el 99-2000, se hablaba de los mismos temas que se habla ahora, se hablaba de un atraso cambiario, se hablaba de estos problemas que se pronunciaban en el tiempo, de lo que es el déficit fiscal para terminar después más adelante con problemas más graves, entonces lo que plantea el sector es tener en cuenta esos aspectos para la toma de decisiones, no parece que ese sea el tema que se esté tomando en cuenta, es como que se está dejando pasar porque bueno, está todo el mundo muy contento en lo que es la utilidad de poner éxito inflacionario y solo se habla de la inflación, entendemos que ya está en sus 4% hace mucho tiempo y ya tendríamos que resolver otros temas que no sea seguir hablando de inflación.

¿Existe un debilitamiento del dólar a nivel internacional o solamente acá en la región y en el caso de Uruguay es el que está viviendo esta situación?

-A ver, hoy en día lo que se ve es que ya no existe la libre fluctuación de las monedas, es decir, los países no están dispuestos a dejar su sector comercial o su sector exportador librado a la libre fluctuación de las monedas. Vos tenés el caso de China donde hacen su manejo propio de la moneda y la ponen en el punto que considera que es beneficioso para el país y no porque sea libre la explotación de la moneda, porque sea libre el comercio, ellos dejan la moneda ahí vende y los mercados. Eso no es así, Estados Unidos tampoco está haciendo eso, está haciendo su propio juego con respecto a la moneda para lograr su propio beneficio, eso ya lo hemos visto y lo hemos leído por todos lados y ahora recientemente está el caso de Chile que también está haciendo lo mismo, está llevando la política de compras de dólares de mercado por parte del Banco Central y eso genera unas pequeñas mejoras, no te resuelve el problema, pero te mejoras sustancialmente hasta salir de este momento bastante duro de volatilidad que siempre genera todos estos problemas que ya vemos. Ahora nosotros, es al revés, nosotros como tenemos problemas macroeconómicos al lado de la inflación, al lado del déficit fiscal, entonces el Banco Central lo que quiere es que el dólar se debilite porque es el que le hace de ancla a la inflación. Nosotros entendemos que no puede ser el Banco Central quien resuelva los problemas del Estado, es decir, el Banco Central puede temporalmente tomar medidas, pero no se puede perpetuar en el tiempo este sistema de consolidar una moneda débil porque se traduce en una destrucción de los bienes sectores.

Por favor, estamos hablando que la debilidad del dólar para Uruguay implica más costos año a año en la producción local, es más que eso, además de los factores de sustitución de importación, donde todo el tiempo las importaciones sustituyen la producción local, etc. Este es otro aspecto que la Cámara de Indultas también lo ha dejado claro, es decir, hay muchos aspectos que hacen al tema del dólar, pero entendemos que no podemos quedar librados al mercado, necesitamos un Banco Central más pragmático.

La exportación de carne está en el top 3 del mercado exportador ¿Estamos manejando bien los mercados? Por ejemplo, China devuelve cargamentos por un manejo irresponsable en el tema de tratamiento con medicamentos para combatir la garrapata, lo que fue denunciado por el Ministro Fratti ¿Qué está pasando y qué hacen los productores al respecto?

-En la Federación Rural siempre se está pidiendo tener mucho cuidado con este tema, tenemos un problema sanitario con el tema de la garrapata, y justamente esto que está comentando viene de, vamos a decir, soluciones que se han encontrado para la garrapata y que se ve que en algunos aspectos no se han tenido los cuidados necesarios. Ahora, la industria local en Uruguay hace sus muestreos y tiene sus estudios estadísticos donde determina que haya o no viajes o embarques con este caso que está comentando de remedios, de muestras en la carne. A ver, si China lo ha detectado, bueno, se tendrá que ver el caso, se tendrá que analizar si realmente es así, la devolución, el análisis posterior nuestro de parte de esa muestra, a ver qué origen tiene, para eso tenemos la trazabilidad que hace muchos años se utiliza, y bueno, hay que tomar las medidas que sean necesarias, y si eso es correcto como se indica ahí, bueno, hay que tomar, hay que ser más responsable. También se está pidiendo el tema de, no sé si hoy ya está implementado, pero se está pidiendo que toda la parte de los remedios que se utiliza para el tema de la garrapata que estén etiquetados claramente para que los productores vean, que esté bien etiquetado el tema de cuántos días hay que esperar para una vez implementado y no que sea, y no embarcar sin el tiempo correspondiente que indica cada remedio para esos temas. Entonces, hay varios aspectos, hay que tener cuidado, pero, a ver, esto es responsabilidad nacional, tenemos que estar todos alineados en tomar medidas para que esto no pase. Esa es la realidad, pero hay que tener cuidado.

¿Se han logrado diversificar los mercados para atenuar estos riesgos que pueden ocurrir?

-Con el tema de los mercados, nosotros tenemos que tener claro que nosotros no podemos, no tenemos producción masiva como para cubrir grandes mercados la demanda, nosotros tenemos que diferenciar, tenemos que vender productos diferenciados, en el caso de la carne hemos logrado un producto altamente diferenciado, necesitamos colocarnos el producto en mercados exigentes, en mercados que pagan la calidad, porque como dijo el Ministro de Economía, este es un país caro, va a seguir siendo un país caro, y ellos no están en ningún momento dispuestos a tomar medidas para que eso deje de ser así, así que por lo tanto nosotros tenemos que colocar otros productos en mercados diferenciados donde podamos obtener un diferencial en el precio y de esa forma poder continuar con este país caro, porque si no, el país caro en el tiempo no se va a poder sostener, ya lo estamos viendo con el tema del agendamiento y con el tema del deficit fiscal, es decir, lo que tenemos que hacer es no abrir tantos mercados, sino conseguir mercados que hagan la diferencia, o sea, poner un churrasco en Corea del Sur, un churrasco en Japón, un churrasco en la mesa de los americanos de Estados Unidos, hace la diferencia y es lo que vemos hoy, o sea, este último año quien ha hecho la diferencia es Estados Unidos, no es ni China ni los mercados masivos que podemos pensar en otros lugares, nosotros tenemos que ir a esos lugares donde se paga el diferencial y donde se valora que, en el caso de la carne, sea una carne de campo natural, de pase a pasto, y no una carne criada en forma masiva como puede ser un corral, entonces creo que ahí está la diferencia.

El resultado de las elecciones en Argentina con el apoyo explícito de Estados Unidos, ¿cambia las reglas en la región?

-Argentina es un jugador muy importante, siempre lo va a ser, es quien nos genera la gran parte de los intereses, nuestro criterio viene de Argentina, nosotros necesitamos que a Argentina le vaya bien, eso es así, no se puede discutir cuál es la elección y quién va a llevar adelante lo que sea necesario para lograr que Argentina tenga éxito y le vaya bien, eso es aparte, pero hoy en día las elecciones, y por lo que uno escucha, venían de reformas en aspectos de impositivos, en aspectos de regulaciones, se viene avanzando muy rápido en lo que es la economía a nivel de liberar impuestos a los sectores productivos, bajaron las retenciones del sector agropecuario de Argentina, o sea, se viene moviendo muy rápido, vienen con un gran control del déficit fiscal, un tema que una vez que vos lográs controlar ese tema, mejor dicho, una vez que vos lográs pasar el ajuste que fue nuestra primera etapa de dos años, lo que te queda ahora hacia adelante es solamente, bueno, a ver cómo crecemos, la etapa de ajuste ya pasó, ahora viene la etapa de crecimiento, y ahí es donde se va a ver si realmente este gobierno que ahora se vio confirmado en el Parlamento va a lograr llevar adelante las reformas que tiene previstas, de ser así, todo parece indicar que se puede tener una Argentina pujante de aquí en los próximos años, entonces, para nosotros eso siempre es relevante porque es un socio comercial, que tendría que volver a ser un socio comercial relevante como lo fue en algún momento, y que hoy en día se ha visto minimizado por todos los problemas que ya conocemos, pero nosotros, seguro que si a Argentina le va bien, nosotros vamos a lograr mejorar también muchos aspectos comerciales para el Uruguay, eso es una seguridad.

En la ley de presupuesto se habla de que el ajuste fiscal se soporta con un aumento de la recaudación de la DGI y con los ajustes tributarios. ¿El productor agrícola y ganadero está en condiciones de seguir soportando ésta presión?

-Ssiempre está claro que incrementos impositivos no lo puede aguantar nadie. Los ingresos que se prevén en la ley de presupuestos son ingresos, por un lado está un impuesto internacional, el cual es un impuesto que al parecer se cobra a nivel internacional, se pasaría a cobrar a nivel local, no hay un incremento de nada, solamente hay un cambio de quién va a recaudar esos ingresos. Después nos dicen eficiencia tributaria, una eficiencia tributaria que, como toda eficiencia, hay que verla plasmada en la realidad, que realmente se cumple. No es que hay un incremento que se van a cambiar impuestos, es decir, hay que cumplir con lo que hay, eso es lo que están diciendo. Al parecer los números indican que hay margen de eficiencia, no sé por dónde, porque estamos hablando de un país sumamente regulado y sumamente cargado impositivamente en todos los aspectos de la cadena, ya sea en la parte primaria, en la parte de exportación, de industrialización, es decir, no vemos por dónde sería el ajuste, también los impuestos al consumo como los impuestos al ingreso son sumamente altos, entonces habría que ver de qué están hablando, ellos sabrán cuando hablan de eficiencia dónde tienen que ir a hacer ejercer esa eficiencia que están documentando. Esos son los impuestos. El impuesto Temu es irrelevante, es un impuesto que no creo que cambie la ecuación, no es tan relevante, no me parece que sea la decisión de poner un impuesto a una empresa, no tiene mucho sentido, importaciones de un lugar es un poco raro, no sé si tiene sentido eso. Acá el problema es los dos ingresos claves que espera el gobierno, que son la eficiencia tributaria y los impuestos internacionales, esto que se quiere internacionalizar, bueno, son de dudosa recaudación, no es que yo ponga un 1% y recaudo 100, acá hay que ver cómo se envuelve este tema. Esa es la parte preocupante de que si no se logran los objetivos de recaudación vamos a tener problemas por el lado de la droga que es la droga que siempre ajusta.