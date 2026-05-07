Cine Universitario realizará funciones trasnoche para afrontar crisis económica y rotura de proyector

La actividad será este viernes 8 de mayo a las 22.00 con una función trasnoche de Trainspotting. El bono colaboración costará $200 para socios y $300 para no socios, aunque también habrá aportes voluntarios de $200, $500 y $1.000 para quienes deseen colaborar con la institución.

Nicolás Rodríguez, integrante del equipo directivo del cine, explicó que desde la reapertura posterior a la pandemia realizan una función trasnoche el segundo viernes de cada mes, con una convocatoria que suele llenar la sala principal, de unas 350 personas. Según indicó, el objetivo inmediato es recaudar fondos para comprar un proyector similar al que utilizaban hasta ahora y dejar de depender del alquiler diario de equipos, que tiene un costo de $400 por jornada.

“La cultura quedó en manos de privados”

Sin embargo, Rodríguez sostuvo que el problema excede la ruptura puntual del proyector y se vincula con una situación económica más profunda que atraviesa la institución. En ese sentido, señaló que uno de los principales apoyos económicos que tenía el cine provenía del convenio con Socio Espectacular, cuyos aportes permitían cubrir parte importante de los salarios de los dos funcionarios del espacio y sostener el funcionamiento cotidiano.

No obstante, afirmó que la organización también enfrenta dificultades financieras y que el sistema de pago cambió: ahora el aporte depende de la cantidad de entradas vendidas, lo que redujo los ingresos del cine a menos de la mitad.

Rodríguez aseguró que el Cine Universitario mantiene reuniones con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo y legisladores, a la espera de posibles apoyos en la próxima discusión presupuestal.

Un espacio cultural con público joven

El integrante de la directiva planteó además la necesidad de generar una discusión más amplia sobre el rol de los espacios culturales sin fines de lucro y el lugar que ocupa la cultura en la sociedad actual.

Según expresó, existe una lógica en la que las actividades culturales parecen depender exclusivamente de su rentabilidad económica para subsistir, algo que consideró preocupante para proyectos históricos y de construcción colectiva como el Cine Universitario. Rodríguez destacó que la institución tiene 76 años de trayectoria y que actualmente convoca a cerca de 3.000 personas por mes, en su mayoría jóvenes de entre 19 y 25 años, un perfil de público que cambió significativamente tras la pandemia.

En esa línea, remarcó la importancia de defender espacios de encuentro cultural presenciales en un contexto marcado por el avance de las plataformas y el consumo individual de contenidos audiovisuales. Para el directivo, la discusión de fondo pasa por preguntarse qué tipo de sociedad se quiere construir y cuál debe ser el rol del Estado en el sostenimiento de proyectos culturales que según sostuvo cumplen una función de formación ciudadana y de encuentro colectivo más allá del lucro económico.