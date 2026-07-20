Estación Central: Schelotto aseguró que "ahora sí" existe voluntad política para su recuperación

A partir de allí, indicó, surgió la expectativa de desarrollar un gran proyecto urbanístico para esa zona de la ciudad mediante el denominado Plan Fénix, que buscaba revitalizar el barrio Aguada aprovechando los cambios en la actividad portuaria. "Había una expectativa, yo diría que era moderadamente sensata, de un proyecto urbanístico para esa zona", recordó.

Los proyectos que quedaron por el camino

El arquitecto repasó luego la concesión otorgada a la empresa Glenby S.A. para desarrollar el predio y aseguró que ese proceso terminó frustrando durante años cualquier posibilidad de recuperación. "Resultó muy mal", resumió.

Añadió que existe la "presunción" de que el verdadero interés de la empresa no era ejecutar el emprendimiento sino litigar contra el Estado para obtener una millonaria indemnización. "Nunca tuvo un interés real en hacer su proyecto, sino más bien litigar contra el Estado y tener una indemnización multimillonaria", afirmó.

Recordó que finalmente la empresa perdió sucesivamente los juicios, aunque consideró que el costo para el país fue elevado. "Eso lo pagamos todos en términos de tiempo, de deterioro, de afectación, un patrimonio sensacional, de pérdida de oportunidades", sostuvo.

Según explicó, tras resolverse esa situación los bienes volvieron a quedar disponibles para el Estado y se reabrió la posibilidad de pensar nuevos destinos para la Estación Central.

Schelotto señaló que durante esos años sí existieron otras iniciativas para recuperar el edificio. Recordó que en 2009 el Ministerio de Vivienda convocó a expresiones de interés y que incluso algunas propuestas fueron seleccionadas, aunque el proceso no avanzó.

Más adelante, relató que a fines de 2019 el entonces ministro de Transporte, Víctor Rossi, impulsó un nuevo llamado antes del cambio de gobierno.

En esa instancia, contó, integró el equipo encargado de evaluar las propuestas junto a representantes del Ministerio de Transporte y de la Intendencia de Montevideo. "Evaluamos algunas propuestas bien interesantes", señaló.

Según explicó, la intención de Rossi era dejar una base preparada para que el siguiente gobierno continuara el proceso, aunque eso finalmente no ocurrió. "Eso quedó en un cajón hasta el día de hoy", afirmó.

Consultado sobre las razones por las que el tema volvió a quedar relegado, Schelotto consideró que durante el período anterior no existía una prioridad política para avanzar en la recuperación de la Estación Central. "En los cinco años de gobierno multicolor no es que hubiera una mala voluntad, pero no era un tema prioritario para nada", expresó.

En contraste, dijo percibir una disposición distinta en la actual administración. "Afortunadamente ahora sí", afirmó, antes de agregar que la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, "tiene una voluntad decidida de avanzar en esta dirección".

No obstante, aclaró que el Ministerio de Transporte no puede afrontar el proceso en solitario y que la propuesta presentada por la Vertiente Artiguista apunta precisamente a generar una articulación entre distintos actores. "Nuestra propuesta apuesta a esa convergencia de posibles socios, tanto públicos como privados, para despertar un proceso de recuperación de ese lugar y del entorno", explicó.

La estación y el barrio

Schelotto insistió en que cualquier intervención debería trascender el edificio histórico y abarcar el conjunto del área urbana. "No es posible pensar... recuperamos y mientras tanto el entorno se nos cae a pedazos", advirtió.

En ese sentido, vinculó la iniciativa con ideas que ya habían sido planteadas durante la campaña departamental del año pasado, cuando se identificaron distintos puntos de Montevideo capaces de impulsar transformaciones más amplias.

Según explicó, la Estación Central constituye uno de esos espacios con capacidad para dinamizar sectores enteros de la ciudad. "Identificábamos algunos ámbitos dentro del territorio de Montevideo... que podían fungir como activadores de la ciudad", señaló.

Al ser consultado sobre la importancia urbanística y social del lugar, Schelotto respondió que resulta difícil resumirla en un único aspecto debido a la cantidad de valores que concentra. "Tiene de todo. La verdad que es muy difícil identificar un único valor o un grupo de valores", expresó.

Destacó, en primer lugar, su relevancia patrimonial y recordó que se trata de "uno edificio de los más significativos que tiene el patrimonio cultural de la Nación del Uruguay". "Es un monumento histórico nacional desde hace muchísimos años", añadió.

También repasó la trayectoria de su autor, el ingeniero italiano Luigi Andreoni, de quien destacó tanto sus obras ferroviarias como otros edificios emblemáticos de Montevideo, entre ellos el Club Uruguay y la Casa Baeza, actual sede del Directorio del Partido Nacional. Según indicó, esas realizaciones reflejan el valor arquitectónico e histórico que, a su juicio, convierte a la Estación Central en una pieza clave para cualquier estrategia de recuperación urbana.