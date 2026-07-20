Gobierno decretó emergencia granjera en Salto por temporal

Finalmente, instó a los productores a asegurar sus cultivos porque se observó que el 70% de la producción afectada no lo estaba. Recordó que “el ministerio subsidia el 70% de los seguros para estos cultivos”.

Orsi: “Pondremos todo lo que esté al alcance para levantar al pequeño y mediano productor”

Este lunes, el presidente Yamandú Orsi viajó hasta Salto y mantuvo varios encuentros con los habitantes afectados por el temporal para conocer de primera mano los daños ocasionados y verificar que la ayuda estatal se cumpla de forma efectiva.

“Uruguay ha aprendido, hemos mejorado mucho la capacidad de respuesta. Lo que nos va a seguir pasando es imprevisible. Esto no termina acá, Uruguay se va a seguir preparando”, aseveró Orsi.

“Pondremos todo lo que esté al alcance para levantar al pequeño y mediano productor”, se comprometió el mandatario.

Fratti coincidió con el presidente en la celeridad del apoyo para la población damnificada, tanto los productores como las personas que perdieron sus viviendas. El domingo 19 concurrieron a las zonas afectadas el director técnico de la Granja, Ramiro Vacca; el director departamental del MGAP en Salto, Andrés Treglia, y el encargado de la Granja de Salto, Fernando Martínez.

Este martes 21 viajará a Salto acompañado por la directora general de la Granja, Laura González. Por otra parte, el subsecretario de la cartera, Matías Carámbula, participó en la recorrida del presidente Orsi.

El ministro añadió que mañana se anunciarán las medidas puntuales que se aplicarán en el marco de la emergencia.