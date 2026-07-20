Frente Amplio condenó reunión donde Marco Rubio aludió a los tupamaros

Ante esta situación, la fuerza política "repudia el ámbito promovido por la Administración Trump, como un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina, al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de dominación".

"Nos manifestamos en las antípodas de estos discursos que promueven la polarización de los pueblos y la estigmatización de la lucha popular", concluye.

Reunión "antiterrorista"

La reunión fue convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y fue inaugurada el pasado jueves 16 de julio. Su objetivo declarado fue el de hacer frente a una supuesta violencia política de la extrema izquierda, denominación que, según críticos, se está usando para atacar a la oposición legítima. Uruguay participó como oyente a través de un diplomático acreditado en la Embajada en Washington.

La “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” congregó a representantes gubernamentales de todo el mundo para coordinar acciones sobre lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos denomina una “amenaza renovada” que “ha permanecido como un punto ciego en el enfoque antiterrorista de la comunidad internacional”.