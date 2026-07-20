Javier García a comisión por Cardama: exjerarcas lo responsabilizan de la compra

El legislador señaló que “en la amplia mayoría” de las sesiones anteriores “los distintos actores que pasaron, tanto militares como funcionarios del gobierno anterior, asignaron a García la responsabilidad política respecto a la decisión de la compra de las OPV”.

Episodios que privilegiaron a Cardama

Para el oficialismo, durante el proceso que tuvo lugar en el gobierno anterior ocurrieron episodios en los que se privilegió a Cardama. En ese sentido, se señala la presentación de una primera propuesta por parte del astillero español antes de que se abriera un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de las OPV.

El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta dijo que “hay mucho para analizar y para que el exministro explique”. Las preguntas que formulará el oficialismo abarcarán, por ejemplo, los cambios de criterio que hubo en los llamados a ofertas para compras directas realizados en 2022, los cuales comprendían determinados requisitos técnicos, así como también el procedimiento de compra directa por el que finalmente resultó adjudicataria Cardama. “¿Por qué desecharon otras propuestas que no tenían una diferencia tan importante desde el punto de vista económico y se optó por un astillero que no tenía ninguna experiencia en materia de construcción de OPV?”, se preguntó el legislador frenteamplista.