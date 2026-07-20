FA y SECAN condenan agresiones contra Sofía Romano y Daniela Bouret y reclaman una retractación

Para la fuerza política, este tipo de situaciones forman parte de una lógica que procura intimidar, desacreditar o silenciar a las mujeres, por lo que advirtió que la respuesta no puede ser el silencio, sino la solidaridad, la denuncia y el compromiso colectivo. Asimismo, afirmó que cuando se naturalizan comentarios que cosifican o se minimizan las agresiones, se contribuye a perpetuar la violencia de género y a empobrecer la deliberación democrática.

Rechazo al machismo

Por su parte, la Unidad Temática por los Derechos de las Ciudadanas rechazó "categóricamente toda forma de violencia", en especial la ejercida por el comunicador Antonio Maeso contra Daniela Bouret. El colectivo sostuvo que las expresiones no fueron casuales ni constituyeron una broma, sino que respondieron a un patrón reiterado de desacreditación hacia las mujeres en los ámbitos públicos. En ese marco, exigió que Maeso se retracte públicamente y expresó su solidaridad con Bouret.

SECAN condena

A su vez, el SECAN calificó como "de extrema gravedad" las expresiones realizadas por Maeso durante la emisión del programa Buscadores del pasado 16 de julio. El organismo afirmó que los dichos tienen un carácter misógino y agravian tanto a la comunicadora como al conjunto de las mujeres, además de contribuir a naturalizar formas de violencia que la sociedad debe prevenir y erradicar.

El organismo recordó que, aunque Buscadores es una coproducción y Maeso no mantiene vínculo laboral con el SECAN, ello no exime a la institución de pronunciarse cuando en la programación de los medios públicos se difunden mensajes contrarios a los principios de igualdad y respeto. También subrayó que la libertad de expresión no excluye la responsabilidad sobre los contenidos difundidos y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de toda forma de violencia basada en género.