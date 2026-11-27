La evidencia establece límites claros

Un metaanálisis de 2023 sobre intervenciones basadas en videojuegos, que abarcó 63 estudios, 118 investigaciones y 2079 participantes, detectó un efecto general de entrenamiento cognitivo. Los beneficios variaron según las características del juego, y las etiquetas de género, como acción, estrategia o juegos casuales, no predijeron los resultados de forma confiable. Esta diferencia es importante en el debate público. La evidencia respalda con mayor consistencia la transferencia a tareas relacionadas con la atención y la percepción, así como a tareas cognitivas de orden superior, que las mejoras generales en la productividad laboral, el rendimiento académico o el juicio cotidiano.

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Aplicar el hábito más allá del juego

La transferencia es la parte que los lectores suelen dar por sentada. La transferencia cercana, es decir, la mejora en una tarea entrenada o estrechamente relacionada, aparece con mayor frecuencia en las investigaciones que la transferencia lejana a resultados generales en la vida cotidiana. Las comparaciones transversales añaden otra limitación: una mayor atención o un mejor desempeño visoespacial entre jugadores experimentados no permite establecer que los juegos sean la causa, ya que las habilidades iniciales pueden influir en quién llega a desarrollar un alto nivel de habilidad. El valor práctico se manifiesta cuando un jugador identifica el hábito específico que está practicando y luego lo aplica deliberadamente en un contexto distinto.

De ahí surge una conclusión sensata. Los juegos pueden brindar práctica repetida con información incompleta, prioridades contrapuestas y retroalimentación, mientras que los beneficios en la vida real requieren una aplicación consciente más allá del juego. Eneba encaja con esta idea cuando un comprador utiliza la información sobre plataforma y región disponible en el amplio catálogo digital para realizar una compra de Xbox bien fundamentada, en lugar de tratar una elección digital como algo automático.