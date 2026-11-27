También se compartirán los avances de la línea de trabajo enfocada en la verdad y la digitalización del testimonio de Washington “Perro” Pérez, documentado por el periodista y sociólogo Alain Labrousse. Además, se desarrollará una mesa de diálogo con actores sociales y el equipo del proyecto, con el propósito de reflexionar sobre las líneas transversales de trabajo de ambos espacios.

La actividad finalizará con una invitación a recorrer una muestra fotográfica vinculada con la línea de trabajo sobre memorias afro, desarrollada junto a la comunidad de vecinos y vecinas del complejo Reus Ansina.

Las docentes Isabel Wschebor, profesora adjunta, y Macarena Gómez, asistente, quienes coordinan ambos proyectos junto a los docentes ayudantes Paolo Venosa y Ana Clara Romero, valoraron este trabajo colectivo como un aporte necesario para la construcción de la memoria.

Enseñanza, investigación y extensión

Macarena Gómez explicó que el trabajo con el Observatorio Luz Ibarburu comenzó en 2020, a partir de un Espacio de Formación Integral que buscaba articular la enseñanza con la extensión y la investigación.

“En 2020 empezamos un espacio de formación integral con énfasis en la extensión, que se llamó “Derechos en la mira”. En ese momento trabajamos con un grupo de estudiantes y les propusimos como objetivo el de entender cómo trabajaba la comunicación el Observatorio, ver las debilidades y fortalezas de esa forma de comunicar y hasta elaborar alguna propuesta breve de trabajo en redes”, recordó.

Posteriormente, el equipo abordó otro tema de la sistematización de los datos de las causas vinculadas con las detenciones y torturas ocurridas en el centro clandestino de detención 300 Carlos. Desde entonces el motor del trabajo ha sido la pregunta por la comunicación de la justicia y la democratización de los temas jurídicos, específicamente vinculados a los derechos humanos.

“Finalmente, empezamos a articular con colegas de la Facultad que tienen una trayectoria en temas de memoria y de preservación audiovisual. Sentíamos que teníamos muchas cosas en común. Así comenzamos a unirnos en el proyecto en el que estamos desde el año pasado”, agregó.

Por su parte, Isabel Wschebor señaló que también venían trabajando en el Espacio de Formación Integral “Memorias audiovisuales y pasado reciente”, aunque más orientado a la recuperación de archivos sobre el pasado reciente. A partir de esa experiencia emprendieron una nueva propuesta que busca integrar diferentes líneas de trabajo.

“Esta nueva propuesta busca ser como una fusión entre la documentación, los archivos, los registros que tenemos como prueba de las violaciones a los derechos humanos en el pasado y el trabajo en relación con comunicar los procesos de justicia vinculados con los crímenes de la dictadura”, explicó.

Al ser consultada sobre el sentido de los nombres de los proyectos y los anclajes temáticos en San Javier y la comunidad de Reus Ansina, Macarena Gómez explicó que las propuestas surgieron de distintas interrogantes acerca de las memorias y la justicia en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura, particularmente desde la perspectiva de la comunicación y el tratamiento de la información. “Son preguntas que tienen que ver con la comunicación, sobre todo con el abordaje de la información, cómo se guarda, cómo se preserva y cómo se comunica”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que, a lo largo de los años, el equipo fue identificando cómo distintos colectivos y poblaciones sufrieron violaciones a sus derechos humanos, pero también cómo esas experiencias tuvieron diferentes formas de ser relatadas y distintas presencias o ausencias en el espacio público.

“Hay memorias que se han visibilizado más que otras, hay situaciones que han llegado a la justicia penal y otras no. ¿Qué pasa cuando llegan a la justicia? ¿Se comunican o no se comunican? y ¿cómo?”, planteó.

Gómez explicó que las distintas líneas de trabajo “confluyen en esas preguntas” y también responden a las diferentes búsquedas y trayectorias de los integrantes del equipo, entre ellos Paolo Venosa y Ana Clara Romero.

Consultadas sobre el diálogo con la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía, las docentes aclararon que el vínculo con esos organismos no ha formado parte de los objetivos específicos de los proyectos.

Gómez explicó que la prioridad ha sido trabajar con actores sociales de la sociedad civil y propiciar un intercambio entre los saberes académicos y los conocimientos de los movimientos sociales. “Por eso estamos trabajando con el Observatorio Luz Ibarburu; con su fundador, Raúl Olivera, en particular por su testimonio de vida- así como también con vecinos y vecinas del complejo Reus Ansina. Entonces, no hemos entrado en contacto con la parte más institucional y estatal. No nos hemos propuesto todavía ese desafío”, precisó.

No obstante, aclaró que consideran que los materiales y productos elaborados podrían resultar de interés para los organismos estatales. “Ojalá los actores estatales también tomaran lo que la academia genera acá, en diálogo con la sociedad civil, y en particular estos productos. Sería muy interesante.”, dijo.

Wschebor agregó que, desde una perspectiva más amplia, la educación en derechos humanos constituye la esencia del Espacio de Formación Integral. “El objetivo de base de este espacio de formación integral tiene como esencia la educación en derechos humanos. En sentido más holístico”, afirmó.

En relación con las posibilidades concretas de incidencia dijo que el equipo no pretende resolverlos desde un espacio de trabajo acotado. “No pretendemos solucionar todos esos problemas nosotros, que somos un pequeño grupo en la Universidad de la República, pero sí la idea es brindar nuestro granito de arena para mejorar las condiciones de educación de nuestros estudiantes en temas de derechos humanos y pasado reciente”.

Al ser consultadas sobre cuánto incide el contexto geopolítico nacional, regional e internacional, en el que se expresan distintas manifestaciones de negación del pasado reciente, Gómez reconoció que se trata de una “realidad que preocupa” al equipo y que, de distintas maneras, se incorpora a las instancias de reflexión de los proyectos.

Explicó que, en ocasiones, esos debates también son planteados por el propio Observatorio Luz Ibarburu, cuando desde allí se ha explicado a los/as estudiantes que los productos audiovisuales que se han generado podrían colaborar a “refutar discursos que hoy se dicen, como que estos juicios no se han basado en pruebas o que no son legítimos”, relató.

Gómez señaló que esos discursos provienen de sectores conservadores y de ultraderecha que no están presentes únicamente en Uruguay, aunque en cada país adquieren características particulares. “Acá tienen sus matices y quizás hasta parecería, por momentos, que no son tan peligrosos como en otros países, pero en realidad comparten mucho el negacionismo. Eso lo incorporamos de distintas maneras”, indicó.

Wschebor, por su parte, advirtió sobre lo que definió como una situación de “falsa pasividad” en Uruguay. “A veces vivimos como en una situación de falsa pasividad en Uruguay, como que estuviera todo bien, y en realidad hay un montón de cosas que están pendientes”, afirmó.

Desde esa perspectiva, consideró que las acciones desarrolladas en el marco del Espacio de Formación Integral también están relacionadas con las garantías de no repetición. “Desde la perspectiva de nuestro espacio de formación, las acciones en torno a estos temas tienen que ver también con las garantías de no repetición y, en ese sentido, a la luz de una cantidad de escenarios de conflicto que están en curso en la región y en el mundo, forman parte de la deontología de nuestro trabajo”, agregó.

Consultada sobre el vínculo de los proyectos con la comunidad universitaria, otros docentes, investigadores y estudiantes, Wschebor explicó que uno de los principales objetivos de la jornada del 7 de diciembre será precisamente “socializar los trabajos y presentar sus primeros resultados en el ámbito de la Facultad”.

Asimismo, adelantó que el equipo participará en las jornadas de investigación de la FIC, previstas para fines de febrero de 2027, donde se organizó un grupo de trabajo con estudiantes y otros colegas de la institución.

También recordó que recientemente presentaron los resultados de sus proyectos en el Congreso de Extensión de AUGM desarrollado en la Universidad de la República, con la intención de intercambiar experiencias con otros equipos que trabajan sobre temáticas similares. También este año, en setiembre, organizaron un conversatorio al que concurrieron las docentes Flor de María Meza de la Facultad de Derecho y Unidad Académica del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales Humanos de la Udelar y Florencia Egaña, de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar, con quienes reflexionaron en torno a los distintos sentidos de la memoria, la justicia y la reparación, desde una perspectiva jurídica y afrocentrada.

Wschebor destacó que esos intercambios permiten “identificar posibles articulaciones” y “conocer cómo los materiales producidos pueden contribuir a otras investigaciones”.

En ese sentido, recordó que durante el año pasado mantuvieron contacto con grupos que trabajan desde las redes de sitios de memoria para promover recorridos vinculados con lo que se denomina “turismo crítico”.

Explicó que, mientras los recorridos tradicionales de una ciudad suelen destacar las grandes glorias, los monumentos a los héroes de la independencia y otros hitos de la historia nacional, estas propuestas buscan “generar itinerarios alternativos” que permitan observar el pasado desde una perspectiva crítica.

“Estos espacios de recorrido en los que hemos estado vinculados, como por ejemplo el 300 Carlos y demás, buscan generar recorridos alternativos que nos permitan ver nuestro pasado desde una perspectiva crítica también”, señaló.

Para Wschebor, esa interacción con otros grupos de investigación fue importante porque permitió reconocer cómo los distintos abordajes contribuyen a comprender de otra manera el lugar que ocupa la sociedad frente a su propia historia.

La docente también destacó la importancia de “compartir documentos, registros y testimonios” que, en muchos casos, aparecen en las bases de datos vinculadas con los procesos judiciales.

Wschebor señaló que las historias vinculadas con el terrorismo de Estado presentan “particularidades” en relación con otras memorias históricas, como las de la independencia nacional.

“En otras historias, como pueden ser las memorias de la independencia, donde todo se enaltece, cada documento, el país siente orgullo de guardarlo, archivarlo, incluirlo. En el caso de estas historias, son más fragmentarias y muchas veces hay que rescatarlas, porque en realidad socialmente nadie quiere hacerlas tan visibles”, explicó.

En ese contexto, destacó la existencia de una “red de solidaridad” entre los equipos que trabajan sobre estos temas, que permite intercambiar información y reconstruir episodios de la historia reciente que no siempre han tenido la visibilidad necesaria.

La comunidad de San Javier

Macarena Gómez adelantó que durante la actividad del 7 de diciembre se compartirán producciones elaboradas por estudiantes e integrantes del equipo, en diálogo con distintos actores sociales.

La docente explicó que, durante 2025, el trabajo con el Observatorio Luz Ibarburu estuvo centrado principalmente en la figura de las personas prófugas de la Justicia. La temática fue propuesta por los propios estudiantes y abrió una serie de interrogantes sobre cómo comunicar los procesos judiciales y representar a quienes se fugaron de la justicia.

“Ahí se abre una serie de preguntas, debates y desafíos: cómo se comunica, qué implica representar al victimario en contraposición a representar a las víctimas, qué dificultades existen, qué se muestra de esa historia, si se muestra su rostro, si se dice su nombre, qué se cuenta y si se lo representa de forma ficcional o con datos de la realidad”, explicó.

Durante 2026, en cambio, el equipo decidió desplazar el foco hacia las víctimas, en el marco del trabajo con el Observatorio.

En ese proceso surgió la propuesta de abordar la causa judicial de San Javier y, a partir del intercambio con el Observatorio, ante el interés manifestaron los estudiantes en 2025 por preguntarse en torno al abordaje de la dimensión étnico-racial desde el sistema de justicia penal.

Gómez explicó que el equipo consultó si en las causas judiciales por crímenes de la dictadura era posible “identificar situaciones de violencia motivadas por el racismo” y si estas habían sido abordadas desde el sistema judicial.

“La pregunta era si existían situaciones provocadas por el racismo o la discriminación étnica o racial, que hubieran sido abordadas desde el sistema judicial, poniendo los lentes en que determinado crimen pudo haber tenido móviles racistas. Y, además, pensando en la reparación, en lo que implica reparar cuando también hubo una violación de los derechos humanos que tenía esa particularidad”, señaló.

A partir de ese planteo, el Observatorio propuso trabajar sobre la causa de San Javier, una comunidad que fue estigmatizada durante la dictadura por su origen ruso y por la asociación que se establecía entre esa procedencia, el Partido Comunista y la Unión Soviética.

Gómez recordó que ese contexto estuvo marcado por la Guerra Fría y por los crímenes cometidos contra los habitantes de la localidad de Río Negro. Una historia que se conoció ampliamente a partir de un caso emblemático, el del médico Vladimir Roslik.

“Lo que intentamos esta vez fue corrernos de esa historia visibilizada, que en su momento fue un caso muy importante, un caso paradigmático, pero preguntarnos qué pasó con el resto de la comunidad”, explicó.

En ese sentido, recordó que la causa judicial tramitada el año pasado, en la que se realizó un juicio oral y público, también estuvo vinculada con una estrategia impulsada por el Observatorio Luz Ibarburu.

No era posible volver a juzgar el asesinato de Vladimir Roslik, pero existían pruebas y evidencias para investigar otros hechos que no habían sido juzgados, como los secuestros y las torturas sufridos por otras personas de la comunidad.

“Eso fue lo que se juzgó en la causa del año pasado. Entonces hicimos foco ahí y, junto con los estudiantes, analizamos las audiencias y luego nos pusimos en contacto con algunas de las víctimas y testigos del juicio”, relató.

Como parte del trabajo, el equipo viajó a San Javier, entrevistó a algunas de las víctimas y conoció la localidad.

Reus Ansina

La otra línea de trabajo que se presentará el 7 de diciembre está vinculada con la comunidad del complejo Reus Ansina, una experiencia que también tiene una historia y especificidades propias.

El docente ayudante Paolo Venosa explicó que este año el equipo retomó la línea de trabajo iniciada con el Proyecto de Extensión Estudiantil “Desempolvando archivos” de Paolo Venosa, Ana Clara Romero y Claudia Umpiérrez, sobre las memorias afrouruguayas y buscó poner en diálogo ese tema con el trabajo desarrollado junto al Observatorio a partir de la pregunta por la justicia y la dimensión étnico-racial.

Venosa recordó que Reus Ansina es una comunidad integrada por personas que fueron desalojadas a fines de la década de 1970, durante la dictadura. En aquel momento, los militares demolieron una manzana entera y dejaron otra parcialmente destruida.

Tras el final de la dictadura, otras familias ocuparon la manzana que no había sido demolida. Sin embargo, en la década de 2000 recibieron una orden de desalojo para permitir que la cooperativa de viviendas de FUCVAM COOVI Reus al Sur pudiera completar la reconstrucción de las viviendas.

El docente explicó que, inicialmente, se había pensado integrar a parte de la comunidad afrodescendiente a esa cooperativa, pero finalmente eso no ocurrió. La organización cooperativa quedó integrada, desde sus orígenes en 1997, por maestras, trabajadores metalúrgicos y trabajadores del gas.

En ese contexto, Juan Carlos Rodríguez, uno de los referentes que había vivido en el lugar y que impulsaba un centro cultural denominado Zona Sur Kambé, comenzó a movilizarse para crear una cooperativa afro en vínculo con Ufama, una organización de mujeres afrodescendientes que había desarrollado una de las primeras experiencias de cooperativismo afro en Barrio Sur.

Venosa relató que, años después, la UNESCO emitió una declaración vinculada con la reparación a la comunidad afrodescendiente. A partir de ese antecedente, la Intendencia destinó una parte de la misma manzana donde funcionaba la cooperativa para construir viviendas sociales destinadas a las familias desalojadas.

“Un tercio de esa manzana fue destinado como vivienda social, no como cooperativa de vivienda, a los primeros desalojados de los años 70 y a los desalojados de 2007-2008”, explicó.

Actualmente, en el complejo conviven personas mayores que vivieron los desalojos de aquella época y generaciones más jóvenes que también residen allí. En total, son unas 55 personas.

Venosa señaló que el trabajo del equipo buscó “visibilizar y sensibilizar” sobre la situación que atraviesa actualmente esa comunidad, que continúa enfrentando dificultades vinculadas con las garantías para permanecer en sus viviendas.

“La Intendencia no les ha dado ninguna garantía para que puedan seguir viviendo ahí. Más allá de que sí tienen el techo, no hay nada legal que diga que esta vivienda les queda por tantos años. No hay ningún marco explicitado y ellos tienen ese miedo de perder en algún momento la vivienda”, advirtió.

A esa incertidumbre se suman las dificultades económicas que atraviesa parte de la población. Agregó que otra de las preocupaciones del equipo estuvo relacionada con la “recuperación y devolución” de las imágenes de archivo a la propia comunidad.

En ese sentido, destacó que se digitalizó una carpeta de fotografías pertenecientes a Juan Carlos Rodríguez, impulsor de buena parte de aquella experiencia, con el propósito de devolverle a los vecinos y vecinas ese material para que puedan acceder a él. Además, se organizó una muestra con fotografías actuales, tomadas por estudiantes de la Facultad durante una visita al complejo, en la que retrataron a quienes viven allí. “Nos parecía positivo y justo materializar toda esa lucha”, sentenció.