Montevideo será escenario la próxima semana de una nueva cumbre del Mercosur que reunirá a todos los presidentes de los países del bloque, además de representantes de otras naciones con las que se mantienen negociaciones comerciales y diplomáticas. El encuentro también tendrá un componente histórico, se trata de la primera sesión del Consejo Mercosur-Unión Europea.
69.ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur
Todos los presidentes del Mercosur llegarán a Montevideo: qué otros países participarán
Todos los presidentes del Mercosur llegarán a Montevideo para la cumbre, que contará con invitados de Vietnam, Corea del Sur, Emiratos Árabes y Noruega.