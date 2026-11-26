Pero la agenda no se limitará a los países miembros del Mercosur. Uruguay también recibirá a representantes de naciones que mantienen vínculos comerciales y negociaciones con el bloque, en una convocatoria que apunta a ampliar los espacios de diálogo internacional.

Participantes

Entre los participantes anunciados se encuentra la vicepresidenta de Vietnam, así como los ministros de Comercio de Corea del Sur y de Emiratos Árabes Unidos. También estará presente el viceministro de Relaciones Exteriores de Noruega, que representará a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Uno de los puntos centrales de la agenda será la primera reunión del Consejo Mercosur-Unión Europea, que se realizará en Montevideo. Lubetkin destacó la relevancia de la instancia y recordó que la creación de ese órgano fue uno de los aspectos centrales del acuerdo negociado entre ambos bloques durante 25 años.

“La primera reunión histórica del Consejo se va a hacer en Montevideo”, afirmó el canciller.

La cumbre reunirá así a los presidentes del Mercosur y a representantes de otros países y organismos, en una instancia que combinará la agenda regional con el impulso de vínculos comerciales y diplomáticos y el nuevo espacio institucional de relacionamiento con la Unión Europea.