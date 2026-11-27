«Que a quien pide un Uber le llegue un Uber»

El argumento central del oficialismo apunta a la situación del usuario. Sánchez sostuvo que, con la norma, a quienes pidan un Uber les llegará un Uber, y no un taxi que cobra como si fuera un servicio de aplicación. Según el edil, Uber Taxi surgió para esquivar la tarifa del taxi, y ambas modalidades no pueden convivir.

El problema que se intenta atacar es reconocido incluso por la oposición. El edil nacionalista Rafael Seijas dijo ver bien el fondo de la iniciativa, evitar que se envíe un taxi en lugar de un Uber y se cobre como si no lo fuera.

Las objeciones: oferta, tarifas y competencia

Las críticas se concentran en los efectos. Uber informó que los taxis completan hoy uno de cada tres viajes en su plataforma en Montevideo; Seijas habló de alrededor de un 30 % de los vehículos que trabajan en aplicaciones. Su advertencia es que retirarlos de golpe reduciría la oferta y mantendría la tarifa dinámica activada de forma constante. Hoy hay 1.800 permisos para autos particulares, sin contar entre 500 y 1.000 taxis que usan estas aplicaciones.

Por eso el Partido Nacional, con respaldo del colorado Federico Paganini, propuso postergar la vigencia hasta marzo y que la Intendencia libere entre 500 y 700 permisos más. El Frente Amplio rechazó el plazo y ambas bancadas acordaron el 1.º de enero, con el argumento de que la medida llegue en un período de menor demanda. Paganini y el también edil nacionalista Joaquín Campos anunciaron que no acompañarían el decreto, advirtieron menos opciones y aumentos de tarifa, y plantearon fiscalizar la normativa vigente antes que prohibir.

En el plano jurídico, Cabify sostiene que la norma vulnera la normativa nacional y favorece a un solo operador del mercado, y adelantó que analiza acciones legales. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF pidió a la Junta frenar la votación para poder comparecer, pero su postura no es vinculante y el plenario siguió adelante.