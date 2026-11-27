Lejos de los grandes ensambles o las texturas electrónicas, el reencuentro con el público uruguayo apuesta a la desnudez interpretativa y al intercambio directo. Así lo explica la propia artista al analizar lo que implica enfrentarse hoy al escenario en absoluta soledad: “Cantar las canciones exige lo mejor de mí siempre, porque la poesía exige de nosotros dar lo mejor. Sola en el escenario tengo más responsabilidades, pero más libertades. Me ha gustado mucho esta gira específicamente donde he experimentado salirme más del setlist establecido por mí misma”.

Adriana Calcanhotto Leo Aversa

Un pulso común entre Porto Alegre y Montevideo

Nacida en Rio Grande do Sul, hija de un baterista de jazz y una bailarina, Calcanhotto pertenece a una geografía cultural que dialoga de manera natural con el Río de la Plata. Esa proximidad se traduce, según percibe, en una sintonía particular cada vez que actúa en la capital uruguaya, frente a audiencias de otras latitudes. “Creo que mis canciones tienen milongas internas, subrepticias, que el oído montevideano capta; tenemos ese pulso común”, señaló sobre la escucha local.

El repertorio de Voz e Violão traza un arco por toda su historia discográfica, desde su debut con Enguiço (1990) y la consagración de Senhas (1992) hasta su reciente placa Errante (2023) y Vice-Versa (2026), su flamante trabajo en colaboración con Arnaldo Antunes.

Al revisar composiciones escritas hace más de treinta años desde su presente, la autora advierte que el paso del tiempo deja huellas sutiles en la letra viva: “No sabría dar un ejemplo ahora, pero algunas palabras tal vez cambiaron, más que canciones enteras, y eso me parece bueno: es señal de que la sociedad está en movimiento y de que la lengua está viva”.

La frontera permeable entre el libro, la cátedra y la guitarra

La obra de Calcanhotto no se agota en el estudio de grabación. Autora de antologías poéticas, relatos de viaje como Saga Lusa y libros de letras como Pra Que é Que Serve Uma Canção Como Essa?, prepara actualmente la publicación de Pra Lhe Dizer. Sin embargo, niega que exista una fórmula rígida para decidir cuándo un texto permanece en el papel y cuándo reclama música: “Creo que es caso a caso, no existe un método; hay poemas que no quieren ser musicalizados, simplemente”.

Esa búsqueda permanente se nutre también del intercambio creativo con otros referentes, como ocurrió recientemente en Lisboa junto a José Miguel Wisnik y João Camarero en la conferencia-espectáculo complexo b, o en su sociedad artística con Arnaldo Antunes. “En el intercambio encuentro, sobre todo, estímulo para componer. Adoro ver a los artistas trabajando, observar los métodos, cómo llegaron a determinadas soluciones; me dan ganas de hacerlo también”, confesó.

A esa faceta colaborativa se suman dos vertientes que terminan de definir su estatura intelectual y artística. Desde 2015, Calcanhotto es Embajadora de la Universidad de Coimbra, en Portugal, donde dicta cursos sobre escritura poética y composición. “Aprendí que sistematizar mis conocimientos no fue tan malo como yo imaginaba que sería, que aprendí bastante en ese proceso y que aprendí muchísimo con mis alumnos”, resumió sobre su experiencia académica.

Por otro lado, la convivencia entre la densidad filosófica de sus discos adultos y el espíritu lúdico de Adriana Partimpim, un proyecto con el que editó cuatro discos y obtuvo el Grammy Latino en 2006: “Convivo con ligereza. Partimpim es un respiro, una bocanada de esperanza en mis proyectos que hablan del mundo adulto. En algún momento hay que sacar a los adultos de la sala o se vuelve todo muy aburrido”.

Resistencia poética

En un ecosistema cultural dominado por la fugacidad digital y la estandarización de los algoritmos, la artista brasileña reivindica la vigencia de la canción popular como un espacio de defensa de la lengua portuguesa y de la identidad iberoamericana. Para Calcanhotto, su función permanece intacta: “Cumple el mismo papel de siempre: de elevación de nuestros espíritus, de consagración al arte y a la belleza, de resistencia, de excelencia, de ejemplo de originalidad”.

El desembarco en el Ciclo MAREA de la Sala Zitarrosa establece además un puente simbólico con uno de los ejes centrales de su producción, su célebre trilogía dedicada al mar, integrada por los álbumes Maritmo (1998), Maré (2008) y Margem (2019).

Consultada sobre la vigencia de esa simbología y lo que aguarda a los espectadores montevideanos el 5 de diciembre, la cantautora cierra con una promesa a medida de la noche: “El mar sigue siempre intenso y profundo en mi imaginario. Este nombre, MAREA, es absolutamente encantador para mí, y los uruguayos pueden sí esperar algunas canciones saladas”.