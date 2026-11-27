El boleto suburbano tendrá un nuevo aumento a partir de las 00:00 del martes 1º de diciembre. Se trata del segundo ajuste tarifario del año, que fue comunicado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a las empresas del sector.
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La suba será de $ 3,80 en promedio y alcanzará tanto a los servicios que circulan dentro de Montevideo como a los trayectos suburbanos por carretera.
Con la actualización, el denominado boleto de protección, que se aplica a los recorridos realizados dentro de Montevideo, pasará a costar $ 89.
En los viajes de hasta 32 kilómetros, el precio será de $ 110, mientras que para los trayectos de hasta 40 kilómetros la tarifa quedará en $ 131. En tanto, los recorridos de hasta 52 kilómetros costarán $ 143.
Los pasajeros que realicen viajes de hasta 60 kilómetros deberán pagar $ 158, mientras que los de hasta 72 kilómetros tendrán una tarifa de $ 176.
Para distancias mayores, los boletos de hasta 84 kilómetros pasarán a costar $ 200 y los de hasta 96 kilómetros llegarán a $ 218.
¿Cuánto costará el boleto suburbano por carretera?
El ajuste también se aplicará a los recorridos por carretera fuera de Montevideo. En este caso, el boleto para el tramo de ocho kilómetros pasará a costar $ 61.
Para los viajes de hasta 16 kilómetros, la tarifa será de $ 72; para los de 24 kilómetros, de $ 87, y para los de 28 kilómetros, de $ 91.
En los trayectos más extensos, los boletos de hasta 36 kilómetros costarán $ 97 y los de hasta 44 kilómetros, $ 107.
Por su parte, los recorridos de hasta 52 kilómetros tendrán una tarifa de $ 132, mientras que los de hasta 60 kilómetros pasarán a costar $ 143.
Las nuevas tarifas comenzarán a regir el 1º de diciembre, por lo que los pasajeros deberán contemplar los nuevos valores al momento de planificar sus viajes desde esa fecha.