En los viajes de hasta 32 kilómetros, el precio será de $ 110, mientras que para los trayectos de hasta 40 kilómetros la tarifa quedará en $ 131. En tanto, los recorridos de hasta 52 kilómetros costarán $ 143.

Los pasajeros que realicen viajes de hasta 60 kilómetros deberán pagar $ 158, mientras que los de hasta 72 kilómetros tendrán una tarifa de $ 176.

Para distancias mayores, los boletos de hasta 84 kilómetros pasarán a costar $ 200 y los de hasta 96 kilómetros llegarán a $ 218.

¿Cuánto costará el boleto suburbano por carretera?

El ajuste también se aplicará a los recorridos por carretera fuera de Montevideo. En este caso, el boleto para el tramo de ocho kilómetros pasará a costar $ 61.

Para los viajes de hasta 16 kilómetros, la tarifa será de $ 72; para los de 24 kilómetros, de $ 87, y para los de 28 kilómetros, de $ 91.

En los trayectos más extensos, los boletos de hasta 36 kilómetros costarán $ 97 y los de hasta 44 kilómetros, $ 107.

Por su parte, los recorridos de hasta 52 kilómetros tendrán una tarifa de $ 132, mientras que los de hasta 60 kilómetros pasarán a costar $ 143.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir el 1º de diciembre, por lo que los pasajeros deberán contemplar los nuevos valores al momento de planificar sus viajes desde esa fecha.