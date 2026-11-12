Las bolsas internacionales rebotan tras una fuerte caída de las tecnológicas

El lunes 9 de noviembre comenzaron a aparecer señales de recuperación. El Nikkei japonés avanzó 2,33% y la bolsa de Taiwán subió 4,94%. El martes 10 el rebote continuó, con aumentos de 4,39% en Corea del Sur, 2,87% en Japón y 2,52% en Taiwán. En Europa, las acciones también recuperaron terreno, favorecidas en parte por la caída del precio del petróleo.

Mercados preocupados

Detrás de las fuertes oscilaciones aparece una preocupación creciente sobre las inversiones multimillonarias que las grandes empresas están realizando en inteligencia artificial. Durante los últimos años, las expectativas sobre esta tecnología impulsaron considerablemente el valor de las empresas vinculadas con su desarrollo. Sin embargo, comenzaron a surgir dudas sobre cuánto tiempo llevará transformar esas inversiones en ganancias y si los resultados futuros justificarán los elevados precios actuales de sus acciones.

No se trata necesariamente de cuestionar el potencial de la inteligencia artificial, sino de evaluar si las expectativas económicas que se han generado son realistas. A esto se suma la incertidumbre sobre las tasas de interés en Estados Unidos. Los últimos datos del mercado laboral reforzaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Cuando las tasas se mantienen elevadas, aumenta el costo del financiamiento y las inversiones bursátiles, especialmente las tecnológicas, pueden perder atractivo.

Efectos en Uruguay

Aunque Uruguay no participa directamente de estos mercados con la misma intensidad que las grandes economías, sus efectos pueden sentirse por diferentes vías. Una mayor inestabilidad financiera internacional puede encarecer el financiamiento del Estado y de las empresas, afectar los movimientos del dólar y modificar los flujos de inversión hacia las economías emergentes.

Si las tasas de interés estadounidenses permanecen elevadas, Uruguay podría enfrentar mayores costos para obtener crédito en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, los cambios en el valor del dólar pueden influir sobre la competitividad de las exportaciones, los precios internos y las decisiones de inversión. Por otra parte, una desaceleración de la inversión tecnológica mundial podría afectar las perspectivas de crecimiento internacional, con consecuencias indirectas sobre el comercio y la actividad económica. Los inversores esperan ahora los próximos datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para anticipar las decisiones de la Reserva Federal.