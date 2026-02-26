Las recomendaciones del MSP en caso de haber estado en contacto con un animal con gripe aviar

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una serie de recomendaciones en caso de haber estado en contacto con un animal con gripe aviar confirmada. El pasado martes, el Ministerio de Ganadería (MGAP) declaró emergencia sanitaria por gripe aviar, luego de que el lunes la cartera confirmara un caso de la enfermedad en un cisne Coscoroba hallado muerto en Canelones.
La cartera, recuerda que la influenza aviar animal "no es de fácil trasmisión a las personas" pero que, aún así, se deben tomar medidas de prevención.
Las recomendaciones del MSP
En caso de haber estado en contacto con un animal que tuviese la enfermedad confirmada, el MSP recomienda estar atento durante 14 días a posibles síntomas.
En esos 14 días, se debe "evitar el contacto con personas mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas en tratamiento, especialmente inmunodeprimidas". Se empieza desde cero el monitoreo de 14 días cada vez que se tiene contacto con un animal infectado o entornos contaminados.
La cartera resalta además, que, frente a síntomas gripales: fiebre (37.8°C o más), congestión nasal, tos, ojos rojos, dificultad para respirar, falta de aire, dolor de cabeza, diarreas. Uno debe aislarse, consultar telefónicamente y mencionar la posible exposición a gripe aviar.
Si se tuvo contacto con un animal con gripe aviar confirmado y tiene mascota u otros animales, el MSP recomienda usar guantes y mascarilla para limpiar y desinfectar los espacios en los que están los animales. Además, la ropa y el calzado que se utilice para esta limpieza no debe entrar a la vivienda y debe lavarse por separado. Aves y mamíferos marinos infectados transportan el virus en la saliva, las mucosidades y las heces.
En el caso de consumir carne o huevos de aves propias, deben manipularse separadamente de otros alimentos durante su preparación y almacenamiento, y consumirse completamente cocidos.
¿Qué pasa si encuentro un animal muerto?
En caso de la muerte de algún animal o en caso de encontrar fauna marina muerta no se deben tocar y se debe notificar a los ministerios de ambiente o ganadería: