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Mundo vuelos | aeropuertos |

Por razones de seguridad

Suspenden la salida de todos los vuelos a nivel nacional en EEUU

La medida fue tomada debido a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", comunicó la Administración Federal de Aviación de EEUU.

Todas las torres de control de los aeropuertos de EEUU reportaron problemas.&nbsp;

Todas las torres de control de los aeropuertos de EEUU reportaron problemas. 
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Por Redacción Caras y Caretas

"Atención a todos los operadores de aeronaves: por orden del centro de mando de la Administración Federal de Aviación (FAA), se ha ordenado la suspensión de todas las operaciones en los aeropuertos. Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", dice el comunicado del organismo de Estados Unidos (EEUU) de este viernes 13 de noviembre.

Todo los vuelos nacionales suspendidos y los internacionales se gestionan caso a caso

Por ahora se han suspendido todos los vuelos a nivel nacional debido a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad".

Mientras tanto, los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos (EEUU) serán gestionados caso por caso, señaló la FAA.

Problema de comunicación afectó a todos los aeropuertos

La FAA anunció que la medida se aplicó por "problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo" y que "los técnicos de la FAA están investigando el problema".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que el problema de comunicación afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

Los informes preliminares indican que el problema no fue provocado por un ciberataque, afirmaron dos funcionarios de las fuerzas del orden a CNN.

Casi 8 mil vuelos afectados

Actualmente hay 3.100 aeronaves en vuelo con destino a aeropuertos estadounidenses, aseveró Flightradar.

Son 7.884 los vuelos con origen, destino o tránsito en EEUU los que han sufrido retrasos o cancelaciones debido a una suspensión de operaciones, muestran los datos del sitio FlightAware.

Las suspensiones de vuelos a escala nacional en EEUU son extremadamente inusuales. Las dos veces anteriores esta medida fue aplicada el 11 de setiembre de 2001 por los ataques terroristas y en enero de 2023, cuando la FAA detectó problemas en un sistema de alerta para pilotos.

FUENTE: RT en Español

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