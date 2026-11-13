"Atención a todos los operadores de aeronaves: por orden del centro de mando de la Administración Federal de Aviación (FAA), se ha ordenado la suspensión de todas las operaciones en los aeropuertos. Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", dice el comunicado del organismo de Estados Unidos (EEUU) de este viernes 13 de noviembre.
Por razones de seguridad
Suspenden la salida de todos los vuelos a nivel nacional en EEUU
La medida fue tomada debido a "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", comunicó la Administración Federal de Aviación de EEUU.