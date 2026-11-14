El Congreso de Intendentes (CI) enfrenta horas decisivas ante el vencimiento, este domingo, del plazo legal para definir los valores de aforo y las alícuotas correspondientes al cobro de la patente de rodados para el próximo año. De acuerdo con el artículo cuarto de la Ley 18.860 —que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive)—, el organismo cuenta con 15 días posteriores al 31 de octubre para expedirse sobre la actualización tributaria; sin embargo, las autoridades departamentales aún no han logrado alcanzar un acuerdo.
Patente 2027
A contrarreloj y sin consenso: todavía no hay acuerdo por el valor de las patentes
Con diferendos internos sobre el valor de las alícuotas que se aplicarán a partir de 2027, el Congreso de intendentes aún no se ha expedido.