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Política contrarreloj | Intendentes |

Patente 2027

A contrarreloj y sin consenso: todavía no hay acuerdo por el valor de las patentes

Con diferendos internos sobre el valor de las alícuotas que se aplicarán a partir de 2027, el Congreso de intendentes aún no se ha expedido.

Todavía no hay acuerdo en la patente de rodados para 2027 y negocian contrarreloj.

Todavía no hay acuerdo en la patente de rodados para 2027 y negocian contrarreloj.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Congreso de Intendentes (CI) enfrenta horas decisivas ante el vencimiento, este domingo, del plazo legal para definir los valores de aforo y las alícuotas correspondientes al cobro de la patente de rodados para el próximo año. De acuerdo con el artículo cuarto de la Ley 18.860 —que creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive)—, el organismo cuenta con 15 días posteriores al 31 de octubre para expedirse sobre la actualización tributaria; sin embargo, las autoridades departamentales aún no han logrado alcanzar un acuerdo.

Las negociaciones quedaron estancadas tras una reunión celebrada el jueves que pasó a cuarto intermedio sin resoluciones, y la instancia prevista para este viernes finalmente no se concretó, evaluándose ahora un posible encuentro virtual durante este sábado. Si bien el presidente del Congreso de Intendentes y principal de Florida, Carlos Enciso, había manifestado semanas atrás la intención de evitar un impacto al alza buscando un equilibrio entre las arcas departamentales y el bolsillo de los contribuyentes, las diferencias en torno a las modificaciones paramétricas mantienen bloqueado el consenso.

Puntos de fricción

Entre los principales puntos de fricción destaca la reticencia a modificar las alícuotas actuales frente a una caída en los valores de aforo y una escasa variación interanual del dólar. Tampoco existe acuerdo sobre una eventual suba en las tasas para los vehículos eléctricos, sobre los ajustes aplicados a los automóviles usados —donde varios jefes comunales se niegan a condonar aumentos en unidades que pierden valor— ni respecto a la creación de incentivos para fomentar el empadronamiento en el departamento de residencia.

De no mediar una resolución antes de que culmine el plazo legal este domingo, se mantendrán vigentes para todo 2027 los valores y tasas aprobados el año pasado: 5% sobre el valor de mercado sin IVA para los autos cero kilómetro, 4,5% para usados desde 1992 y motos de más de 500 cc, 3% para eléctricos nuevos (2,25% para usados) y 1,3% para camiones empadronados desde 2013, escenario que podría repercutir directamente en la recaudación de las intendencias.

A la complejidad interna del Congreso se suman presiones desde el ámbito parlamentario. Durante esta semana, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone advirtió que, si no se reducen los valores tomados como base para las patentes, el Parlamento deberá intervenir tal como ocurrió con los topes a las multas de tránsito. En la misma línea crítica, el diputado colorado Juan Martín Jorge denunció un presunto conflicto de interés en la fijación de los montos, reclamó una auditoría externa al Sucive y propuso una rebaja del 30% en los aforos junto con un esquema de depreciación fija del 5% anual durante dos décadas.

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