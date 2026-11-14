A contrarreloj y sin consenso: todavía no hay acuerdo por el valor de las patentes

De no mediar una resolución antes de que culmine el plazo legal este domingo, se mantendrán vigentes para todo 2027 los valores y tasas aprobados el año pasado: 5% sobre el valor de mercado sin IVA para los autos cero kilómetro, 4,5% para usados desde 1992 y motos de más de 500 cc, 3% para eléctricos nuevos (2,25% para usados) y 1,3% para camiones empadronados desde 2013, escenario que podría repercutir directamente en la recaudación de las intendencias.

A la complejidad interna del Congreso se suman presiones desde el ámbito parlamentario. Durante esta semana, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone advirtió que, si no se reducen los valores tomados como base para las patentes, el Parlamento deberá intervenir tal como ocurrió con los topes a las multas de tránsito. En la misma línea crítica, el diputado colorado Juan Martín Jorge denunció un presunto conflicto de interés en la fijación de los montos, reclamó una auditoría externa al Sucive y propuso una rebaja del 30% en los aforos junto con un esquema de depreciación fija del 5% anual durante dos décadas.