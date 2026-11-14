Posibles lluvias y tormentas este sábado, mejora el domingo y cuándo volvería a llover

De acuerdo con el pronóstico oficial, la próxima semana comenzará con abundante nubosidad y podría presentar nuevas lluvias, particularmente durante el martes 17 de noviembre.

Sábado con lluvias, tormentas y rachas de viento

Inestabilidad meteorológica

Este sábado 14 será la jornada de mayor atención desde el punto de vista meteorológico. Inumet prevé precipitaciones y tormentas aisladas en las diferentes regiones del país, aunque su distribución e intensidad no serán uniformes.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos soplarán del noreste al noroeste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, aunque se espera una mejora progresiva, con precipitaciones aisladas y una disminución de la intensidad del viento.

En el norte del país se esperan temperaturas considerablemente más elevadas. Las máximas podrán alcanzar los 32 °C en el noroeste y los 30 °C en el noreste, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

En el litoral oeste y el centro-sur también se prevén precipitaciones y tormentas, con temperaturas máximas que podrán ubicarse entre los 29 °C y 30 °C.

En el este, las temperaturas máximas rondarán los 29 °C, mientras que en Punta del Este se espera una jornada más fresca, con registros de entre 19 °C y 23 °C y vientos relativamente intensos.

El pronóstico oficial advierte además sobre posibles rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Inumet+1

Domingo 15: mejora el tiempo, pero continuará la nubosidad

Para el domingo se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, luego de las precipitaciones previstas para este sábado.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica temperaturas de entre 16 °C y 25 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, mientras que durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto.

El viento soplará del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h durante la mañana. Hacia la tarde podrá alcanzar velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En términos generales, será una jornada más estable, aunque no completamente despejada.

Inumet+1

Lunes 16: continúa la nubosidad y podrían registrarse lluvias aisladas

El lunes comenzará con cielo nuboso y cubierto en el área metropolitana. Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de 17 °C y vientos del noreste y este, con velocidades de entre 20 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé cielo cubierto y precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura máxima llegará a los 26 °C.

En otras localidades del país se mantendrán temperaturas superiores, particularmente en el norte, donde los registros podrían superar los 30 °C.

Inumet+2

Martes 17: vuelve a aumentar la probabilidad de lluvias

El martes aparece como otra jornada para seguir de cerca. El pronóstico extendido de Inumet señala una probabilidad alta de precipitaciones, con temperaturas previstas de entre 18 °C y 24 °C para Montevideo y el área metropolitana.

Los modelos meteorológicos complementarios también muestran posibilidades de lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio nacional.

En Montevideo, Meteored contempla la posibilidad de precipitaciones moderadas, mientras que en el norte se esperan temperaturas más elevadas y posibles episodios de inestabilidad.