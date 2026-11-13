Narco más buscado de Europa, que es yerno del presidente de Sierra Leona, compraba la cocaína a Marset

Jos Leijdekkers

De heredero de Taghi a responsable del mayor cargamento de cocaína

El narcotraficante de 35 años, alias "Bolle Jos" (el gordito Jos), asumió un rol preponderante en la Mocro Maffia —organización criminal que nuclea varios clanes neerlandeses de origen marroquí— tras la caída de Ridouan Taghi en 2019 (uno de los miembros de la Junta del Narcotráfico de Dubái del cual tomó sus principales contactos sudamericanos, entre ellos los de Marset-Insfrán) y de ese momento fue vinculado a numerosos envíos de cocaína desde África Occidental a Europa, incluido el envío más grande jamás incautado en el océano Atlántico, según la Policía de España.

Se trata del cargamento de más de 30 toneladas de cocaína incautados en mayo de este año a bordo del buque Arconian, que había zarpado desde el puerto de Freetown (Sierra Leona) once días antes de su captura frente a Tenerife (Islas Canarias).

Desde hace más de una década, las agencias europeas estiman que un tercio de la cocaína que llega a Europa lo hace a través de África Occidental. Primero a través de Guinea-Bissau y luego Costa de Marfil, Senegal, Cabo Verde y desde algún tiempo, Sierra Leona, donde se estima que el neerlandés está radicado desde 2024, país donde no hay acuerdo de extradición, por lo que las autoridades neerlandesas ofrecen desde la semana pasada una recompensa de 2 millones de euros por cualquier información que conduzca a su arresto, puesto que “la detención de Leijdekkers es una prioridad absoluta para la Fiscalía y la Policía de los Países Bajos”, aseguraron.

Escondido en Sierra Leona y en pareja con la hija del presidente

Los investigadores neerlandesas sostienen que desde mediados de 2024 que Leijdekkers (quien antes estuvo en Dubái y Turquía tiene una orden de captura internacional desde principios de 2025), se encuentra actualmente protegido por las autoridades de Sierra Leona, desde donde montó un verdadero centro neurálgico del tráfico internacional de cocaína, con miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico circulando por la economía local cada año (minas y bienes raíces, entre otros negocios) y posee un pasaporte diplomático gracias a sus estrechos vínculos con la élite política local.

De hecho, desde hace un tiempo, mantiene una relación sentimental con Agnes Bio, la hija del presidente Julius Maada Bio con quien desde setiembre de este año tiene un hijo, según reportaron medios locales y europeos.

Jos Leijdekkers en una iglesia de Sierra Leona

Debido a la protección dada y la la falta de cooperación del país en el proceso de extradición, el ministro de Justicia de Países Bajos, David van Weel, declaró que la Unión Europea va a recortar gran parte de su ayuda financiera a Sierra Leona por este tema que desde hace más de un año viene generando fuertes tensiones diplomáticas.

Esto provocó una dura respuesta del ministro principal de Sierra Leona, David Moinina Sengeh. Acusó a Van Weel de actuar con una actitud “neocolonialista” y dijo que las autoridades de su país desconocen el paradero del narcotraficante neerlandés.

Las operaciones entre Leijdekkers y Marset

Uno de los chats clave para que la Fiscalía paraguaya pudiera presentar pruebas contra 18 acusados en el juicio de A Ultranza Py, desarrollado desde setiembre de este año en el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, es en el que se constata una conversación grupal mantenida entre Leijdekkers, Marset, Mauricio Schwartzman (asesinado en Asunción dos días después de la detención de Marset en Dubái) el acusado Luis Fernando Sebriano González (condenado).

Los dos últimos eran los miembros de la organización encargados en conseguir empresas exportadoras legales para camuflar grandes cargamentos de cocaína que eran enviados en buques transatlánticos, muchas veces pasando por el puerto de Montevideo (el primero detectado de esta sociedad fue en noviembre de 2019 cuando hallaron 3.264 kg de cocaína).

La cocaína hallada en Montevideo tenía como destino Cotonou (Benin) y luego Tenerife (España), antes de llegar a otro puerto europeo.

Los cargamentos encargados por el neerlandés, antes de llegar a Europa hacían escala en puertos africanos, donde la cocaína se almacena en bodegas, a menudo durante meses, antes de ser enviada en pequeñas embarcaciones a Europa por el Atlántico o el Mediterráneo.

Algunos de los chats demuestran el vínculo comercial entre ambas organizaciones y la molestia de Marset por el tiempo que algunos de los cargamentos de cocaína demoraban varios meses en llegar desde África hacia Europa.

Los chats entre Insfrán y Marset sobre la ruta africana

El 30 de agosto de 2020, entre los mensajes que Marset le envió a Miguel Insfrán, mencionó entre otros cargamentos de cocaína con otros socios:

“¡Luego 2400 para un trabajo más con presidente! 2000 más para el trabajo q vamos a hacer nosotros con Singapur y 1800 para completar 4000 con cofla y resilencia. Y ese trabajo con 2000 de corso. Luego 2 trabajos de 5000 para cerrar el año y ya estamos mi brother”.

El 22 de setiembre de 2020, Marset le escribió a Insfrán:

“Ya está la caja en África en manos de joker y su gente. Esta semana envían mil en destino final, próxima semana otros mil”.

El 23 de setiembre de 2020, Marset le mencionó a Insfrán sobre Uruguay:

“Ya estamos en Salto mi bro, 16 hs en el aeroclub”, y cuatro días después le informaba: “Vamos a organizar 2 viajes a uy; los 450 que llegaron ayer, guardar 18, sacar 432, más los 408 de base que están guardados, y hacer dos de 420” (capacidad de carga de las avionetas Cessna 210 que usaba la organización).

El 16 de noviembre de 2020, Marset le advirtió a Insfrán:

“También estoy apretando a joker que tiene los 2000 aún en África y no los mueve de ahí. Todos los días un problema nuevo. Le faltan 724 y una de 500 de base y luego más xq mande a hacer 20t. Ahora empiezan a llegar las cositas mi bro las que fueron directo (a Europa) son más rápido y uno tiene el control de las cosas”.

“Por África no hago más, que ahí parado no da dinero. El 22 hace 60 días allá”.

El 20 de enero de 2021, Marset le escribió a Insfrán:

“Ahí estoy hablando con el presidente, Xq aún dice que no envío las cosas a Europa. Le pedí que pague en África. Pagan 14.500 me dice allí, en dólar y 8% la bajada del dinero. Hay que descontar el 10% de la llegada en África. O sea, sería a 14.500 menos el 18%. Ya le di el Ok, me tiene podrido la espera. Y ya le dije que por África nunca más hago”.

El 12 de febrero de 2021, Marset alertó a Insfrán sobre un cargamento de 5 toneladas que cayó en el puerto de Amberes y las consultas de sus socios.

“Hoy me escribieron de dos lados diciéndome que se perdieron 5000 en Antwerp que salieron de py. Lo nuestro no es, Yo dije mío no es. No sé de quien será, pero puede complicar cualquier otra llegada que salga desde ahí”.

“17/2 llega” y le envió fotografía en la que se observa que un buque denominado Capitán San Marco llegaría a Bélgica el 17 de febrero de 2021.

Marset muestra un chat que mantuvo con otro integrante de la organización criminal, quien interactuó bajo el alias de «Kamaleon» y que le mencionó:

“Siento preguntar. Pero la gente está hablando que cogieron 5000 de Paraguay hace 2 days en Antwerp”.

“Joker le hablé hoy por el otro trabajo nuestro y justo me preguntó lo mismo luego. Me dice que recién el 14 se va de África a Europa. Por África nunca pero nunca más. Si quieren salir para África que pongan por lo menos 5000. Que nos paguen la salida en 2000. Y le sacamos por la empresa nuestra. Ganamos 10.000.000. Y ellos que hagan lo que quieran después mi bro. Ahí cobramos al momento. La otra que nos queda es venderles el material en África. Creo que 12.000 nos pagan si llegamos bien con las 5t. Yo creo que da para vender todo lo que tenemos en África ya ahí. ¿No sé qué opinas vos mi bro? Tenemos que estar de acuerdo. Bueno vamos a esperar a pasar tu cumple. Después ya tomamos cartas sobre el asunto y ya terminamos con esto, Xq si esperamos que terminen ellos con esto se nos va 2021 también y nada…”.

“Yo trato de hacer lo mejor mi bro, si algo no sale totalmente como lo planeamos no volveremos a cometer los errores y listo. Lo de África nos sirvió de aprendizaje y x lo menos no perdimos nada tampoco. Cuadraremos un precio y ya está. Solo enfocados en Europa y los 2.5. Vamos por los 3000 próxima semana y ya estamos para descansar un poco”, concluye el diálogo entre Marset e Insfrán del 12/2/21.