Defensa de Marset rechazó acusaciones de sobornos: "No acreditan ningún hecho"

Moratorio señaló que la defensa ya está contestando los escritos y que “ante el tribunal tiene presentadas mociones que están pendientes de resolución, entre ellas la que impugna el interrogatorio realizado tras la detención y su documentación”. Sobre esto, el abogado dijo que “cuando una parte atribuye a un acusado supuestas declaraciones, lo que corresponde es que el juez examine cómo se obtuvieron y cómo se registraron”.

“Esto se discute en el tribunal”, acotó Moratorio, que añadió que “lo que dicen esos escritos debe leerse con cuidado”.

Dio el ejemplo de que en uno de los documentos de los fiscales se pide admitir “pruebas de pagos a funcionarios de varios países sin nombrar a ningún funcionario ni testigo y sin dar fechas” y que “esas conductas no están en la acusación”.

“Otra describe como hecho una versión que difiere de lo que la propia acusación alega. La defensa pedirá al tribunal que exija precisión y fundamentos antes de admitir cualquier elemento”, sostuvo el abogado.

"Respetar la presunción de inocencia"

Moratorio pidió respetar la presunción de inocencia, al indicar que Marset es inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías del debido proceso. “Eso incluye que la prueba se obtenga de forma legal, que sea confiable y que se debata en el ámbito judicial, no en los medios”.

Por “respeto al tribunal y a las reglas profesionales”, dijo el abogado, “la defensa no hará comentarios sobre los hechos ni sobre la prueba fuera de la sala”, sino que “seguirá defendiendo a su cliente ante el juez competente”.

En los citados documentos de la Fiscalía, presentados el 11 de noviembre ante el juez Rossie Alston Jr. del Tribunal del Distrito Este de Virginia, se indicaba que Marset pagó sobornos y, a su vez, que admitió ante agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) haber ordenado amenazas contra la fiscal de Corte subrogante uruguaya Mónica Ferrero, a quien consideraba “incorruptible”, y haber organizado un atentado con explosivos contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en 2020.