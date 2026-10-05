Astrónomos detectan por primera vez una señal de radio de otro planeta

“Sé que las señales de radio están asociadas con la búsqueda de inteligencia extraterrestre”, explicó Edo Berger, profesor de astronomía de la Universidad de Harvard y coautor del estudio. “Pero esto es algo muy diferente”.

Un campo magnético 200 veces más potente que el de Júpiter

Según los investigadores, las ráfagas de radio detectadas corresponden a un fenómeno conocido como emisión de radio auroral. Se produce cuando partículas cargadas interactúan con un campo magnético y generan, además de las auroras, ondas de radio.

Un proceso similar ocurre en nuestro propio sistema solar. Júpiter, Saturno y el Sol producen este tipo de emisiones, que también han sido observadas en estrellas y enanas marrones.

En el caso de Beta Pictoris b, la intensidad de la señal apunta a un campo magnético excepcionalmente fuerte. Berger estima que sería al menos 200 veces más potente que el de Júpiter.

Los campos magnéticos funcionan como una especie de escudo natural. En la Tierra, por ejemplo, la magnetosfera ayuda a proteger la atmósfera frente al viento solar, un flujo de partículas cargadas procedente del Sol.

La existencia de un campo magnético tan intenso en Beta Pictoris b podría aportar información sobre la estructura interna del planeta y sobre la manera en que mantiene su atmósfera.

La señal fue localizada en el propio planeta

Uno de los aspectos más importantes del hallazgo es que los investigadores aseguran haber podido determinar que la emisión procede del planeta y no de su estrella.

Ya se habían registrado indicios de emisiones de radio asociadas a exoplanetas, pero hasta ahora existía una dificultad: no siempre era posible descartar que la señal proviniera de la estrella anfitriona.

“Lo que hace único a este estudio es que localiza la emisión en el propio planeta, separada de la estrella”, señaló Joseph Callingham, profesor asociado del Instituto Anton Pannekoek de Astronomía de la Universidad de Ámsterdam, quien no participó en la investigación.

Para realizar la detección, el equipo utilizó MeerKAT, una red de 64 antenas de radiotelescopio ubicada en Sudáfrica.

La observación tomó por sorpresa a los investigadores. El equipo estaba realizando una búsqueda exploratoria para encontrar exoplanetas con campos magnéticos especialmente intensos cuando identificó la señal procedente de Beta Pictoris b.

“Esto fue realmente inesperado para nosotros”, relató Berger.

Un sistema planetario muy joven

Beta Pictoris es uno de los sistemas planetarios más estudiados. Su estrella tiene una masa aproximadamente 1,75 veces superior a la del Sol y está rodeada por un enorme disco de polvo y escombros, formado en parte por restos del proceso de formación planetaria.

El sistema también alberga varios planetas. Beta Pictoris b fue descubierto en 2008, mientras que Beta Pictoris c fue identificado en 2019 y Beta Pictoris d en 2026.

Su juventud lo convierte además en un laboratorio especialmente interesante para estudiar cómo evolucionan los planetas y sus atmósferas.

El hallazgo todavía debe ser revisado

Aunque los investigadores aseguran haber detectado la señal en varias ocasiones y a diferentes frecuencias, el estudio todavía no fue sometido a revisión por pares. El trabajo fue publicado como prepublicación en arXiv y el proceso de evaluación por expertos independientes está en curso.

Berger sostiene que el equipo tiene confianza en la detección porque pudo registrar la emisión repetidamente y descartar que su origen fuera la estrella.

Si el resultado es confirmado, las observaciones de radio podrían convertirse en una herramienta para estudiar directamente los campos magnéticos de otros mundos.

“Las observaciones de radio pueden ofrecernos una perspectiva completamente nueva sobre los planetas que están fuera de nuestro sistema”, sostuvo Berger.