La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, contó con la presencia de Néstor Núñez, padre de Soledad Barrera, la mujer fallecida tras una mala praxis médica por la que fue condenada la anestesista Inés Miralles.
Caso Miralles
Habló el padre de Soledad Barrera: "No me interesa que se vaya la ministra, sino que no se repita"
Néstor Núñez, padre de Soledad Barrera, asistió a la interpelación a Cristina Lustemberg y criticó que ni la ministra ni el presidente Yamandú Orsi se comunicaron con la familia.