Sobre la instancia parlamentaria, Núñez consideró que no tendrá consecuencias concretas y sostuvo que las responsabilidades políticas suelen resolverse sin mayores cambios. "No va a pasar nada", afirmó, y agregó que "políticamente se acomoda todo".

"Un anestesista no se puede ir"

El reclamo de la familia, aclaró, no está centrado en la continuidad de la ministra al frente de la cartera, sino en evitar que se repitan hechos como el que terminó con la vida de Soledad. "No me interesa la ministra, no me interesa que se vaya, lo que nos interesa a nosotros, como familiares de Soledad Barrera, es que no se repita. No se puede repetir, no se puede ir un anestesista", manifestó. En esa línea, insistió: "No pueden existir más Miralles".

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a concurrir a la interpelación, Núñez respondió que quería "verles las caras a los que mienten".

Por otra parte, contó que lo sucedido tuvo consecuencias en la salud de su pareja, Rosario Barrera, madre de Soledad, cuyo estado se deterioró después de la muerte de su hija.