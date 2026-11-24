El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt decidió abrir "un proceso de autocrítica, reflexión y el estudio de la realidad y de los distintos factores que intervienen en el resultado" de las elecciones para directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS), en las que la lista de la central sindical resultó derrotada.
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Sostiene que "este proceso involucra al secretariado de la central y a todas las filiales y al conjunto del movimiento sindical".
Indica que el proceso se realizará "bajo el pilar de la unidad" para llegar "más eficientemente" a los trabajadores "hoy no comprendidos en el movimiento sindical".
Dicho proceso tendrá como objetivo, agrega la central, ajustar y corregir "en lo que corresponda", la práctica, organización y formas de comunicación, "con el objetivo de defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores".
Para el Pit-Cnt, los resultados del proceso, "en el corto plazo", serán "elevados a consideración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada que tendrá lugar el jueves 10 de diciembre".
Agrega que "las conclusiones a que se arribe serán involucradas en el plan de acción del Pit-Cnt para el año 2027".
Elecciones de directores sociales
El pasado domingo, en las elecciones para los directores sociales del BPS, la lista 11 del Pit-Cnt fue derrotada por más de 80.000 votos por la lista 15, que recibió apoyo de referentes de la denominada Coalición Republicana.
A consecuencia de este resultado, la abogada Lorena Roquetta, declarada militante del Partido Nacional, asumirá la representación de los trabajadores en lugar de Carlos Clavijo del Pit-Cnt.
Tras la elección, la noche misma del domingo, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt emitió un comunicado público en el que reconoció y respetó el resultado.
Igualmente, advirtió que mantendrá su seguimiento para que la representación de los trabajadores no responda a intereses ajenos a los asalariados. Asimismo, expresó su reconocimiento a los militantes y trabajadores que desplegaron la campaña de la lista 11 en todo el territorio nacional, pese a lo que definió como escenarios adversos.