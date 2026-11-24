Dicho proceso tendrá como objetivo, agrega la central, ajustar y corregir "en lo que corresponda", la práctica, organización y formas de comunicación, "con el objetivo de defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores".

Para el Pit-Cnt, los resultados del proceso, "en el corto plazo", serán "elevados a consideración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada que tendrá lugar el jueves 10 de diciembre".

Agrega que "las conclusiones a que se arribe serán involucradas en el plan de acción del Pit-Cnt para el año 2027".

Elecciones de directores sociales

El pasado domingo, en las elecciones para los directores sociales del BPS, la lista 11 del Pit-Cnt fue derrotada por más de 80.000 votos por la lista 15, que recibió apoyo de referentes de la denominada Coalición Republicana.

A consecuencia de este resultado, la abogada Lorena Roquetta, declarada militante del Partido Nacional, asumirá la representación de los trabajadores en lugar de Carlos Clavijo del Pit-Cnt.

Tras la elección, la noche misma del domingo, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt emitió un comunicado público en el que reconoció y respetó el resultado.

Igualmente, advirtió que mantendrá su seguimiento para que la representación de los trabajadores no responda a intereses ajenos a los asalariados. Asimismo, expresó su reconocimiento a los militantes y trabajadores que desplegaron la campaña de la lista 11 en todo el territorio nacional, pese a lo que definió como escenarios adversos.