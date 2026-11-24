La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comparece este martes nuevamente ante el Parlamento para enfrentar su segunda interpelación en lo que va del período de gobierno. El llamado a sala, impulsado por la coalición republicana y que tendrá como miembro interpelante al diputado nacionalista Federico Casaretto, se centra en el rol que desempeñó la jerarca en la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, quien fue condenada por la Justicia tras un caso de mala praxis. Aunque el Poder Ejecutivo ya dio un giro en el plano administrativo el pasado 10 de noviembre —cuando el presidente Yamandú Orsi hizo lugar al reclamo de la familia de Soledad Barrera, la paciente fallecida en 2024, y restableció la sanción original de cinco años—, la oposición mantiene el tema como una de sus prioridades de fiscalización política.
Interpelación
Lustemberg: entre la censura y el apoyo explícito del presidente Orsi
Blancos acordaron promover una moción de censura contra la ministra. Desde el FA aseguran que objetivo de la interpelación es golpear al gobierno.