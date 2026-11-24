Sea como fuerte, al menos para iniciar este camino serán necesarios los ya clásicos votos clave que ofrece Cabildo Abierto, que con sus dos legisladores han inclinado su balanza para un lado u otro en el último tiempo.

El apoyo de Orsi a Lustemberg

En la previa de esta instancia parlamentaria, el presidente Yamandú Orsi descartó cualquier modificación en su gabinete en lo que resta del presente año. Por su parte el Frente Amplio y su presidente, Fernando Pereira, brindan un "respaldo absoluto" al trabajo, la dedicación y la vocación de Lustemberg, a quien calificó como una "gran ministra". En sus declaraciones, Pereira cuestionó la frecuencia de los llamados a sala impulsados desde el inicio de la administración, señalando que el hostigamiento continuo hacia los secretarios de Estado "parece ser abusivo".

Pereira sostuvo que el Ejecutivo está enfocado en resolver los problemas cotidianos de la población en áreas como la seguridad, el endeudamiento de los hogares y el poder adquisitivo. En ese sentido, destacó que el salario creció un 4,6% en el año móvil —en contraste con el 2,7% registrado durante toda la administración de Luis Lacalle Pou—, celebró la creación de 40.000 nuevos puestos de trabajo enfocados principalmente en jefas de hogar y afirmó que 120.000 personas salieron de la pobreza en el último año y medio, ratificando así el rumbo político de su gestión.

"Evidentemente el objetivo de la interpelación es golpear al gobierno. Vamos nueve en un poco más de un año y medio. Y de pedidos de renuncia ni hablemos”, sentenció el diputado Alejandro Zavala.