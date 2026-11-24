No obstante, Lustemberg indicó que (según el informe de Jurídica del MSP) la única "discrepancia" con lo que resolvió la Comisión fue la cantidad de años de la sanción, y aseguró que esto se fundamentó en una falta de argumentación de los integrantes de la Comisión a favor de la sanción en cinco años, “por considerarlo no suficientemente motivado”, sostuvo la ministra.

Acerca de la nueva decisión tomada en noviembre de este año junto al presidente de la República, donde se resolvió volver a cinco años la sanción a la anestesista, Lustemberg dijo que fue adoptada “por nuevas instancias, posteriores a octubre del 2025 (fecha en la que fue resuelta la rebaja de la sanción a tres años)". “Son hechos objetivamente posteriores, no hay discusión”, dijo la ministra en referencia a la condena impuesta a Miralles por "homicidio culposo", en diciembre de 2025.

El "aprendizaje" personal e institucional

Por otra parte, Lustemberg lamentó que se haya tomado un caso tan sensible, como fue la muerte de la pediatra Soledad Barrera, para una cuestión política, y denunció “escarnio público” en su contra por este caso, que según afirmó la jerarca la afectó personalmente.

“Este proceso también dejó aprendizajes, personales e institucionales. Hoy no soy la misma persona que cuando todo esto empezó. He escuchado, he aprendido y pude revisar mis propias decisiones, una autoridades debe explicar lo que hizo y revisar sus decisiones”, concluyó.