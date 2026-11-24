"Por los al menos 16 femicidios que ocurrieron en lo que va del año, y los 14 intentos. Porque en Uruguay hay una denuncia por violencia de género cada 13 minutos. Contra la reforma del código de proceso penal que revictimiza a las niñas, adolescentes y mujeres que se animan a denunciar. Porque 7 de cada 10 asesinatos de mujeres en nuestro país son femicidios. Para que ser mujer y/o disidencia no nos siga costando la vida. Volvemos a marchar, otro 25N, por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia de género, libre de racismo, libre de lgbtiodio", expresan desde Pemuu.

Por otro lado, bajo la consigna "contra todas las formas de violencia", el colectivo Mujeres de Negro convocó a concentrarse en la Plaza Independencia las 18 horas para realizar su tradicional marcha en silencio, que culminará en la explanada de la Intendencia de Montevideo. "Exigimos un Estado presente, responsable y que proteja. No queremos más promesas, queremos acciones", reclaman en su convocatoria.

Pit-Cnt marcha "Contra la violencia y la desigualdad"

Desde la Secretaría de Género del Pit-Cnt, convocaron a concentrarse a las 18 horas en la Plaza Libertad y a marchar hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM). "Este 25 de noviembre, desde la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, marchamos para denunciar todas las formas de violencia que siguen atravesando la vida de las mujeres en Uruguay y en el mundo", expresaron en la convocatoria.

Para la organización de mujeres trabajadoras, "la violencia basada en género es una expresión de las relaciones desiguales de poder que sostienen un sistema que históricamente ha colocado a las mujeres en condiciones de subordinación, explotación y dependencia económica". En tal sentido, afirman que "no hay salida a la violencia sin independencia económica, y no hay igualdad real sin justicia social".

La consigna institucional: "Libres de violencia en todos los espacios"

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizará un acto central por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre, a las 10.00 horas, en el Auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones. La actividad es con inscripción previa y será transmitida por Antel TV. La consigna elegida por el gobierno para este #25N es "Libres de violencia en todos los espacios. Construyamos entornos seguros e igualitarios para todas las mujeres".

La apertura del evento estará a cargo del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Posteriormente, se realizará la primera mesa de intercambio, que abordará la temática de la consigna. De esta instancia participarán la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg; la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera; y Dámaris Malán, en representación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

La segunda mesa de intercambio, titulada "Alianzas para una vida libre de violencia", contará con las intervenciones de la directora de Programas de ONU Mujeres, Magdalena Furtado; el representante residente del PNUD, Stefano Pettinato; y el jefe de Operaciones del Grupo BID en Uruguay, Rafael Lima.

Sobre el final del evento se realizará la rendición de cuentas y la presentación del Plan Nacional de Acción por una Vida Libre de Violencia Basada en Género para el período 2026-2030, a cargo de la directora de Inmujeres y presidenta del Consejo Nacional Consultivo, Mónica Xavier. La actividad cullminará con la proyección de "Te lo digo a la N", una pieza audiovisual en conmemoración al 25 de Noviembre.