Dieta de comer plástico: viral pero muy peligrosa para la salud

Comer plástico no sirve para bajar de peso

Según Calderón, la sensación de saciedad depende de que los nutrientes lleguen al tracto digestivo, donde hormonas como la leptina, la grelina y el GLP-1 envían señales al cerebro. Masticar y escupir puede generar una sensación momentánea de llenura, pero el cuerpo no recibe la información metabólica necesaria, lo que limita cualquier efecto real sobre el hambre o el peso.

Riesgo para la salud y relación con trastornos de la alimentación

La especialista señaló que esta conducta se asemeja al “masticar y escupir”, observado en personas con anorexia o bulimia, y que normalizarla entre jóvenes puede reforzar una relación poco saludable con la comida y favorecer el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria.

Además, el contacto con el plástico conlleva peligros físicos: puede causar asfixia, irritación digestiva o incluso bloqueo intestinal. La fragmentación del material aumenta la exposición a microplásticos, que se asocian a inflamación, alteraciones metabólicas y mayor riesgo cardiovascular.