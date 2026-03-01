Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like

TRASTORNO

Dieta de comer plástico: viral pero muy peligrosa para la salud

La “plastic eating”, que consiste en masticar alimentos envueltos en plástico y luego escupirlos para evitar ingerir calorías y así "engañar" al cerebro.

Reto viral en China: comer alimentos envueltos en plástico para bajar de peso.&nbsp;

Reto viral en China: comer alimentos envueltos en plástico para bajar de peso. 

 CC
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La “plastic eating”, última tendencia viral en redes sociales está generando preocupación entre especialistas. La práctica consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente y escupirlos para evitar ingerir calorías y así bajar de peso. Este reto viral surgido en China muy peligroso.

Andrea Calderón, directora del Máster en Nutrición, Composición Corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, advierte que esta práctica no solo carece de beneficios nutricionales, sino que puede causar daños graves. “No se trata de una estrategia para perder peso, sino de una conducta de riesgo”, aseguró la especialista.

Comer plástico no sirve para bajar de peso

Según Calderón, la sensación de saciedad depende de que los nutrientes lleguen al tracto digestivo, donde hormonas como la leptina, la grelina y el GLP-1 envían señales al cerebro. Masticar y escupir puede generar una sensación momentánea de llenura, pero el cuerpo no recibe la información metabólica necesaria, lo que limita cualquier efecto real sobre el hambre o el peso.

Riesgo para la salud y relación con trastornos de la alimentación

La especialista señaló que esta conducta se asemeja al “masticar y escupir”, observado en personas con anorexia o bulimia, y que normalizarla entre jóvenes puede reforzar una relación poco saludable con la comida y favorecer el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria.

Además, el contacto con el plástico conlleva peligros físicos: puede causar asfixia, irritación digestiva o incluso bloqueo intestinal. La fragmentación del material aumenta la exposición a microplásticos, que se asocian a inflamación, alteraciones metabólicas y mayor riesgo cardiovascular.

Dejá tu comentario