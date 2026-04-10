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Deportes Pablo González | Global Solo Challenge | millas náuticas

Navegante

Pablo González hará historia como el primer uruguayo en el Global Solo Challenge

El navegante uruguayo Pablo González competirá en el Global Solo Challenge y este viernes el Mintur presenta su participación.

Pablo González Parodi, navegante uruguayo.

Pablo González Parodi, navegante uruguayo.
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Por Redacción Caras y Caretas

El navegante uruguayo Pablo González Parodi se convertirá en el primer representante del país en participar en el Global Solo Challenge, una de las regatas oceánicas más exigentes del mundo, que propone dar la vuelta al planeta en solitario y sin escalas.

100.000 millas náuticas

El Global Solo Challenge continúa sumando a regatistas de distintos puntos del mundo, y recientemente confirmó a González como su decimocuarto participante. Nacido en Uruguay y actualmente radicado en Spring City, en Estados Unidos, el navegante cuenta con una extensa trayectoria en el mar, acumulando más de 100.000 millas náuticas.

Patrón profesional, su carrera abarca tanto la competencia en regatas como travesías de larga distancia en alta mar. Su aspiración de dar la vuelta al mundo en solitario tiene raíces en su juventud, cuando comenzó a interesarse por las grandes gestas de la navegación oceánica.

En 2024, un problema de salud que derivó en una cirugía a corazón abierto —realizada con éxito— marcó un punto de inflexión en su vida. Esa experiencia lo llevó a replantearse sus prioridades y a tomar la decisión de avanzar sin postergar su sueño.

Para afrontar este desafío, González adquirió “Gryphon”, un Akilaria RC2 de la Clase 40, un velero de competición oceánica que ya ha completado dos circunnavegaciones. Con una preparación exigente por delante, el uruguayo buscará llevar al límite tanto su capacidad como la de su embarcación en una prueba que exige resistencia, estrategia y fortaleza mental.

Su participación representa un hito personal y un hecho inédito para la vela uruguaya, que tendrá por primera vez un representante en esta competencia de alcance global.

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