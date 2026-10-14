Percovich: continuidad del FA en la IM "permitió sostener 35 años de políticas de género"

Percovich reconoció que los resultados no fueron iguales a lo largo de todo el período. “Por supuesto que en los 35 años ha habido más éxitos en algunos momentos y en otros no tanto, como pasa siempre con las políticas, dependiendo a veces de los acentos que se ponen”, indicó. Sin embargo, consideró que el recorrido dejó "un acumulado de pensamiento y conocimiento" sobre los problemas que enfrentan las mujeres en el territorio y las barreras que dificultan su participación en condiciones de igualdad en distintos ámbitos, entre ellos la justicia y la política.

La igualdad y los desafíos del Estado

Al referirse a la incorporación de una perspectiva de género transversal e interseccional, Percovich sostuvo que el reconocimiento de la diversidad de la población como condición para el desarrollo constituye uno de los cambios conceptuales más importantes, aunque todavía representa un desafío para las políticas públicas. “Yo diría que recién ahora se ha incorporado el concepto de que es imposible el desarrollo de un país si no se incorpora a toda la población en su diversidad”, afirmó.

Para la integrante de la Red Pro Cuidados, ese enfoque exige modificar las formas tradicionales de hacer política y garantizar los derechos reconocidos internacionalmente durante la década de 1990, cuando se aprobaron convenciones destinadas a proteger a distintos sujetos de derecho.

Reconoció también que los avances no son lineales y, citando a la feminista paraguaya Line Bareiro, sostuvo que "siempre tenemos una olas de retrocesos y avances”. En ese sentido, afirmó que el escenario actual está marcado por "retrocesos internacionales" vinculados a un sistema que históricamente fue dejando por fuera a "una porción muy importante de las poblaciones con mayores vulnerabilidades que nunca se habían considerado a nivel de las políticas públicas". Por eso, consideró importante "ubicar las desigualdades en términos de un desarrollo sostenible".

Percovich también destacó "la fuerza" que hantenído los movimientos feministas en el mundo para modificar las concepciones tradicionales sobre los roles de hombres y mujeres y hacer visibles desigualdades políticas, económicas y sociales que permanecían ocultas. “Han logrado introducir conceptos que antes no existían”, sentenció.

A su entender, los cuestionamientos a los avances feministas también deben analizarse en relación con los intereses económicos y sociales que sostienen esas desigualdades. En particular, destacó el reclamo por el reconocimiento del trabajo de cuidados, históricamente asignado a las mujeres dentro de las familias y, en gran medida, no remunerado. “[Los cuidados] son la base del bienestar de la población [...] muchos otros roles no se podrían cumplir si no está ese aporte invisible”, expresó.

Los cuidados en el ámbito educativo

Uno de los ámbitos en los que Percovich consideró necesario profundizar la perspectiva de los cuidados es en el sistema educativo. En el marco de los aportes que la Red Pro Cuidados realiza al debate sobre educación, sostuvo que debe incorporarse este enfoque a la discusión sobre las funciones que cumplen actualmente las instituciones educativas. “La educación no es solamente enseñar matemáticas, a leer, etc. No, los docentes y las docentes cuidan, cuidan, y más ahora que se ha vuelto una sociedad tan violenta, con muchos desafíos”, afirmó.

Para Percovich, pensar el sistema educativo exige reconocer que la tarea docente no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que también incluye el cuidado de niños y niñas. Desde esa perspectiva, señaló que es necesario reflexionar sobre la importancia de los cuidados desde la primera infancia y sobre su incidencia en el desarrollo infantil.

“Siempre ha habido mucha resistencia en incorporar esa perspectiva, pero tienen que reflexionar sobre lo central que es, por ejemplo, para los niños y niñas desde la primera infancia, lo importante que es el cuidado de esos niños”, expresó.

Mujeres en Junta

En otro tramo de la entrevista, Percovich se refirió especialmente a la publicación de Mujeres en Junta. Liderazgos entrañables 1990-2000, un libro escrito por Elizabeth Oria Giordan que aborda el rol de las edilas y referentes sociales en el legislativo capitalino durante esa década de cambio, que inició con la asunción de Tabaré Vázquez como primer intendente frentista. "Era la primera vez que la izquierda entraba en aquella Junta que, en los años anteriores, había sido terrible por la corrupción".

Y añadió: “Quienes entramos en los años noventa habíamos trabajado mucho para preparar la agenda que íbamos a tener en esa Junta Departamental. Por supuesto, teníamos todo el proyecto de descentralización y, en mi caso, venía con mi agenda feminista, de todo lo que habíamos discutido las mujeres para incorporar en ese primer gobierno de Tabaré”.

El libro Mujeres en Junta narra cómo convivieron estos dos procesos políticos paralelos, el de descentralización y el de los feminismos, así como los logros que alcanzaron las edilas de todos los partidos que se unieron ante una agenda común.