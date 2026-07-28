¿La Tierra no es redonda? La verdad de la impactante imagen que difundió la NASA sobre el planeta

¿Qué es el geoide terrestre?

El geoide puede entenderse como una superficie imaginaria determinada únicamente por la fuerza gravitacional de la Tierra.

Si el planeta estuviera completamente cubierto por un océano inmóvil, sin olas, mareas ni vientos, el agua no se distribuiría formando una esfera perfecta.

Por el contrario, presentaría pequeñas elevaciones y depresiones dependiendo de la intensidad con la que actúa la gravedad en cada punto del planeta.

LA NASA MOSTRÓ EL MODELO QUE REPRESENTA LA ESTRUCTURA REAL DE LA TIERRA: EL GEOIDE



Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó que sus variaciones responden a la distribución desigual de masas en el planeta.



Testimonio de Michael… pic.twitter.com/ujv9PCO5qB — Clarín (@clarincom) July 26, 2026

La imagen viral no representa montañas gigantes ni deformaciones visibles de la Tierra, sino las diferencias en la fuerza gravitacional terrestre.

La Tierra no es una esfera perfecta

Desde hace décadas la ciencia conoce que la Tierra no posee una forma perfectamente esférica.

Técnicamente, se trata de un esferoide oblato, ligeramente achatado en los polos debido a su rotación.

Además, la masa terrestre no está distribuida uniformemente.

Debajo de continentes, cordilleras, océanos y capas geológicas existen materiales con distintas densidades que generan pequeñas variaciones gravitacionales.

Donde existe una mayor concentración de masa, la gravedad es ligeramente más intensa. En otras regiones ocurre lo contrario, generando las irregularidades que pueden observarse en el modelo científico.

¿Por qué la imagen aparece tan deformada?

Uno de los mayores malentendidos que generó la publicación tiene relación con la apariencia exagerada del modelo.

Los científicos multiplicaron las deformaciones del geoide aproximadamente 10.000 veces para hacerlas visibles al ojo humano. Si las variaciones gravitacionales fueran representadas a escala real, el planeta luciría prácticamente liso.

El punto más elevado del modelo se encuentra en Islandia con aproximadamente +85 metros, mientras que el más bajo está al sur de la India con cerca de -106 metros respecto a la superficie de referencia del geoide.

Sin esta amplificación visual, las diferencias serían imperceptibles considerando que el diámetro terrestre supera los 12.700 kilómetros.

¿Cómo fue elaborado este modelo?

La representación gravitacional denominada GOCO06s fue desarrollada gracias a un esfuerzo científico internacional que reunió más de mil millones de mediciones obtenidas durante 15 años.

Para construirlo se utilizaron datos recopilados por 19 satélites pertenecientes a misiones científicas internacionales, entre ellas GRACE y GOCE, desarrolladas por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Estos satélites permiten medir con extraordinaria precisión las pequeñas variaciones gravitacionales del planeta y su evolución con el paso del tiempo.

¿Para qué sirve estudiar el geoide terrestre?

Aunque pueda parecer un concepto exclusivamente académico, el geoide posee múltiples aplicaciones prácticas.

Entre las más importantes destacan:

Medir el aumento real del nivel del mar provocado por el cambio climático.

Monitorear las reservas de agua subterránea durante periodos de sequía o lluvias extremas.

Analizar el comportamiento del deshielo en los polos terrestres.

en los polos terrestres. Comprender mejor la dinámica de las placas tectónicas.

Contribuir al estudio de terremotos y actividad volcánica.

Mejorar los sistemas modernos de navegación y geolocalización satelital.

El geoide es una de las herramientas científicas más importantes para comprender cómo evoluciona nuestro planeta desde su interior hasta sus océanos.

¿La Tierra se ve así desde el espacio?

La respuesta es no.

Si un astronauta observara nuestro planeta desde una nave espacial continuaría viendo una Tierra prácticamente redonda y azul.

Las deformaciones mostradas en el geoide son una representación matemática de las variaciones gravitacionales y no cambios visibles en su superficie.

La famosa imagen viral es, en realidad, una extraordinaria herramienta científica que permite conocer cómo la gravedad “moldea” nuestro planeta de una manera invisible para nuestros ojos.