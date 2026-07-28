La casa de Bernarda Alba: el clásico que vuelve para recordarnos que el gran teatro nunca deja de hablar del presente

Lorca, noventa años después

La reposición de La casa de Bernarda Alba adquiere este año un significado especial. En 2026 se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca, una de las figuras fundamentales de la literatura y el teatro del siglo XX, cuya muerte durante los primeros días de la Guerra Civil Española lo convirtió en símbolo de la libertad creadora y de la lucha contra toda forma de intolerancia.

También se conmemoran 100 años del encuentro entre Lorca y Margarita Xirgu, actriz decisiva en la difusión de su obra y responsable del estreno mundial de La casa de Bernarda Alba en Buenos Aires, en 1945. Ese vínculo también forma parte de la historia cultural del Río de la Plata y explica, en parte, la profunda relación que Uruguay mantiene con el universo lorquiano. Lorca visitó Montevideo en 1934 durante su histórica gira rioplatense. Su paso por el país dejó una huella que todavía hoy permanece viva en la escena teatral uruguaya.

La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca se estrenó mundialmente el 8 de marzo de 1945 en el Teatro Avenida de Buenos Aires, Argentina, a metros del famoso bar que frecuentaba Federico García Lorca y que hoy aún está abierto.

El testamento dramático de un autor universal

La casa de Bernarda Alba fue la última obra escrita por García Lorca antes de su muerte y suele considerarse su testamento dramático. Mientras que la trama es aparentemente sencilla, la historia es a toda profundidad. Tras enviudar por segunda vez, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas un luto de ocho años que las condena al encierro y las priva de todo contacto con el mundo exterior. La tensión crece cuando Angustias, la hija mayor y heredera de la fortuna familiar, se compromete con Pepe el Romano, quien mantiene en secreto una relación con Adela, la hija menor. Lo que comienza como un conflicto doméstico se convierte rápidamente en una poderosa reflexión sobre el poder, la autoridad, la represión y el deseo.

Mucho más que una denuncia del patriarcado.

Durante muchos años, La casa de Bernarda Alba fue leída principalmente como una denuncia de la opresión que el patriarcado ejerce sobre las mujeres. Esa lectura sigue siendo plenamente válida, pero la riqueza de la obra va mucho más allá. Bernarda representa una forma de ejercer el poder basada en el control, el miedo y la vigilancia permanente. Su casa funciona como un espacio donde la libertad individual queda subordinada a las normas sociales y a las apariencias. La obra habla de mujeres, pero también habla de cualquier sociedad que limita la libertad, impone silencios y convierte el miedo en una forma de organización. Por eso sigue siendo profundamente contemporánea.

Una obra que dialoga con nuestro tiempo

Resulta inevitable encontrar resonancias entre el universo creado por Lorca y muchos de los debates actuales. Vivimos en sociedades que reivindican la libertad, pero que también generan nuevas formas de control social, exposición permanente, presión sobre la imagen, estereotipos y expectativas que condicionan la forma en que las personas viven y construyen su identidad.

Las paredes de la casa de Bernarda ya no son únicamente físicas. Hoy pueden adoptar otras formas: la presión social, la necesidad constante de aprobación, los prejuicios o las distintas manifestaciones de violencia simbólica. La grandeza de los clásicos reside precisamente en esa capacidad para seguir dialogando con problemas que todavía no hemos resuelto.

Una puesta de especial relevancia artística

La nueva producción de la Comedia Nacional lleva la firma de Amelia Ochandiano, una de las directoras españolas de mayor reconocimiento en la escena iberoamericana. Su propuesta posee una singularidad poco frecuente: la misma concepción escénica dará origen tanto a la producción teatral como a la ópera compuesta por Miquel Ortega, estableciendo un diálogo entre dos lenguajes artísticos diferentes para abordar un mismo universo dramático.

La versión teatral contará además con un elenco integrado por veinte mujeres en escena, reforzando el carácter coral y la intensidad emocional que distinguen a esta obra.

La vigencia de los clásicos

Cada generación cree enfrentar problemas inéditos. Sin embargo, los clásicos nos recuerdan que muchas de las grandes preguntas humanas permanecen abiertas desde hace siglos. ¿Qué ocurre cuando el poder se ejerce sin límites? ¿Qué precio tiene la libertad? ¿Hasta dónde pueden reprimirse los deseos? ¿Cómo conviven las normas sociales con la búsqueda de la felicidad? La casa de Bernarda Alba no ofrece respuestas. Plantea preguntas que siguen siendo incómodas y necesarias. Por eso continúa y continuará representándose en los escenarios de todo el mundo. Capaz la pregunta es ¿cómo sería una casa de Bernarda Alba actual?

Una invitación que trasciende el teatro

Asistir a esta nueva producción en el Teatro Solís no significa únicamente ver una pieza excelente en el teatro que es monumento o reencontrarse con uno de los grandes autores del siglo XX. Significa participar de una conversación que el teatro mantiene con la sociedad desde hace generaciones. En un mundo atravesado por la inmediatez y la fragmentación, los clásicos nos invitan a detenernos, escuchar y pensar. Nos recuerdan que el teatro sigue siendo uno de los pocos espacios donde una comunidad se reúne para reflexionar colectivamente sobre aquello que la constituye.

Por eso nadie debería perderse esta nueva La casa de Bernarda Alba. No solo porque Federico García Lorca es un autor imprescindible, ni porque la Comedia Nacional presenta una puesta de gran nivel artístico, sino porque pocas obras logran algo tan difícil como atravesar casi un siglo de historia y seguir hablándonos con la misma intensidad sobre la libertad, el poder, el deseo y la condición humana. Los clásicos permanecen porque el mundo cambia, pero las grandes preguntas siguen siendo las mismas. Y cada vez que el telón se levanta para representar La casa de Bernarda Alba, esas preguntas vuelven a encontrar un escenario desde el cual interpelarnos.