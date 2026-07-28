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Política Chile | Víctor Jara |

Un poco de justicia

Capturan en Chile a coronel retirado prófugo por el asesinato de Víctor Jara

El exmilitar fue capturado y encarcelado por las autoridades de Chile por ser uno de los responsables del asesinato de Víctor Jara.

Capturan en Chile a uno de los responsables del asesinato de Víctor Jara

Capturan en Chile a uno de los responsables del asesinato de Víctor Jara
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La Policía de Investigaciones de Chile detuvo al coronel retirado del ejército Nelson Haase Mazzei, de 80 años, quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser condenado a 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.

La captura fue ordenada por la ministra en visita en causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien decretó su ingreso inmediato a un recinto penitenciario. El exmilitar fue localizado por los agentes policiales en una parcela de la localidad de Puyehue, en la región de Los Lagos, a unos 950 kilómetros al sur de la capital.

Un fallo histórico y una captura pendiente

Haase Mazzei era el único de los condenados que aún permanecía prófugo. Su sentencia definitiva fue dictada en agosto de 2023 por la Corte Suprema —a pocas semanas de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet—, la cual le impuso 15 años de cárcel por homicidio calificado y 10 años por secuestro calificado. Sin embargo, al conocerse el fallo, el exoficial evitó presentarse ante las autoridades.

De acuerdo con la investigación judicial, Haase formaba parte de la estructura de mando interna en el Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara) y portaba armamento capaz de provocar los graves traumas a las víctimas. El cantautor y profesor universitario fue separado de los cerca de 5.000 prisioneros tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, siendo sometido a severas torturas físicas y psicológicas antes de ser ejecutado el 16 de septiembre con 44 impactos de bala.

Reacciones y contexto judicial

Tras conocerse la detención, la familia del músico se pronunció a través de un comunicado firmado por su hija, Amanda Jara. Aunque valoraron la diligencia policial, advirtieron que "es difícil considerar esto como justicia" después de medio siglo de impunidad.

Con esta captura se cierra una etapa crucial en la ejecución de las sentencias del caso, que también involucró a otros exmilitares:

  • Hernán Chacón, otro de los sentenciados que eludió la justicia en 2023, se suicidó en el momento en que las fuerzas policiales se disponían a arrestarlo.

  • Pedro Barrientos, teniente en retiro señalado como autor material, fue extraditado a Chile desde Estados Unidos ese mismo año.

El asesinato de Víctor Jara —emblema de la "Nueva Canción Chilena" y autor de obras fundamentales como El derecho de vivir en paz— continúa siendo uno de los crímenes más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1990), régimen que dejó un saldo de más de 3.000 víctimas entre ejecutados y desaparecidos.

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