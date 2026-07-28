Vallcorba explicó por qué el gobierno concentrará los recursos en cuatro áreas clave

Vallcorba explicó que el resto de los recursos, unos 1.800 millones de pesos, se obtuvieron mediante un proceso de reasignación presupuestal realizado junto a los distintos ministerios.

"Surgen de un trabajo muy fino en coordinación con todos los ministerios (...) identificamos que o bien se podía gastar un poco menos, se podía hacer un gasto más eficiente o se podían postergar esos gastos para priorizar estas áreas definidas como prioritarias en la Rendición de Cuentas." Cuatro prioridades centrales

El subsecretario resumió que la Rendición de Cuentas tiene un enfoque temático centrado en cuatro grandes ejes.

"Básicamente es una Rendición de Cuentas temática en la cual el foco está en esos cuatro grandes temas, transferencias para el combate a la pobreza infantil, seguridad, atención de personas en situación de calle y educación."

Según explicó, una de las principales novedades del proyecto está vinculada con las recomendaciones surgidas del diálogo social, particularmente en materia de políticas dirigidas a la infancia.

Unificación de prestaciones

Vallcorba destacó que el gobierno propone unificar los distintos mecanismos de asistencia económica existentes para niños y adolescentes.

"Estamos unificando lo que hoy son las asignaciones familiares tradicionales, la Asignación del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza."

A su juicio, la fragmentación actual reduce la eficacia de las políticas públicas.

"Muchas veces personas que tendrían derecho a cobrar varias de esas prestaciones, alguna no la cobran. El hecho de que esté fragmentado hace que pierda efectividad, porque hay gente a la cual no se le llega cuando se le debería estar llegando."

Además, sostuvo que la centralización permitirá disminuir costos administrativos y mejorar la coordinación de las acciones del Estado.

Hasta $10.000 por niño en los hogares más vulnerables

El subsecretario afirmó que el cambio más importante consiste en el incremento de las transferencias dirigidas a la primera infancia.

"El principal cambio que estamos introduciendo tiene que ver con el aumento significativo de las partidas que se transfieren a los niños."

Precisó que el beneficio comenzará con los niños de 0 a 3 años, nacidos a partir del 1.º de enero de 2025, pertenecientes al 20% de los hogares de menores ingresos.

"En esos hogares la partida por niño es de 10 mil pesos."

Vallcorba explicó que la política concentra los recursos en los primeros mil días de vida y en las familias con mayor vulnerabilidad económica, con el objetivo de maximizar su impacto.

Fin del factor de escala

Otro de los cambios anunciados es la eliminación del denominado "factor de escala", mecanismo que reducía el monto recibido por cada hijo adicional dentro de un mismo hogar.

"Ese factor de escala ya no está más."

El subsecretario argumentó que la medida busca corregir una situación que terminaba perjudicando a las familias más pobres.

"Los hogares de menores ingresos son los que suelen tener mayor cantidad de hijos. Ese factor terminaba reduciendo el apoyo a estos hogares."

Como resultado, aseguró que las transferencias para la primera infancia tendrán un incremento muy significativo.

"En términos generales, para todos los niños de 0 a 3 años, las transferencias casi que se duplican respecto al valor que reciben hoy los hogares."

Finalmente, adelantó que el objetivo del gobierno es avanzar gradualmente para incorporar nuevas generaciones de niños al sistema unificado de prestaciones en los próximos años.