Se cumplen 30 años de la icónica escena de Soraya Montenegro y "la maldita lisiada"

Itatí tenía apenas 19 años, no contaba con formación actoral y, según confesó en entrevista con Yordi Rosado, llegaba a las grabaciones sin dormir y a veces ebria, tras pasar la noche en la discoteca con amigos. Sin preparación ni guión claro, la actriz reprodujo exactamente lo que la directora Beatriz Sheridan le indicaba, y realizó la escena “en vivo” frente a los técnicos de Televisa, quienes terminaron aplaudiéndola impresionados por su interpretación.

Soraya Montenegro: un fenómeno viral

El impacto de la escena fue inmediato: llamó la atención de Emilio “El Tigre” Azcárraga y, con el tiempo, se volvió uno de los momentos más compartidos y parodiados de la historia de las telenovelas latinoamericanas. Cantoral reconoce que al principio le molestaba que este papel eclipsara otros trabajos más preparados, pero hoy lo celebra como uno de los hitos más importantes de su carrera.

Más de dos décadas después, la frase “¡maldita lisiada!” sigue vigente en memes, videos y homenajes en redes sociales, y Soraya Montenegro se mantiene como un ícono del melodrama latinoamericano, recordando que, a veces, los momentos más improvisados son los que dejan una huella imborrable.