Se cumplen 30 años de la icónica escena de Soraya Montenegro y "la maldita lisiada"

Aunque han pasado décadas, la furia de Soraya Montenegro y su grito de “¡maldita lisiada!” continúan viralizándose en internet.

En 1995, la telenovela María la del barrio estrenó una de sus escenas más recordadas: la villana Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, le grita con furia a Alicia Montalban Smith la frase que se convertiría en un fenómeno viral: “¡ maldita lisiada !”. Lo que pocos saben es que esa icónica secuencia fue grabada bajo circunstancias muy particulares.

“Sin dormir ni estudiar” y a veces ebria: la escena que convirtió a Soraya Montenegro en un fenómeno viral cuando actuaba solo para divertirse y a menudo llegaba a grabar desde la discoteca.

Itatí tenía apenas 19 años, no contaba con formación actoral y, según confesó en entrevista con Yordi Rosado, llegaba a las grabaciones sin dormir y a veces ebria, tras pasar la noche en la discoteca con amigos. Sin preparación ni guión claro, la actriz reprodujo exactamente lo que la directora Beatriz Sheridan le indicaba, y realizó la escena “en vivo” frente a los técnicos de Televisa, quienes terminaron aplaudiéndola impresionados por su interpretación.

Soraya Montenegro: un fenómeno viral

El impacto de la escena fue inmediato: llamó la atención de Emilio “El Tigre” Azcárraga y, con el tiempo, se volvió uno de los momentos más compartidos y parodiados de la historia de las telenovelas latinoamericanas. Cantoral reconoce que al principio le molestaba que este papel eclipsara otros trabajos más preparados, pero hoy lo celebra como uno de los hitos más importantes de su carrera.

Más de dos décadas después, la frase “¡maldita lisiada!” sigue vigente en memes, videos y homenajes en redes sociales, y Soraya Montenegro se mantiene como un ícono del melodrama latinoamericano, recordando que, a veces, los momentos más improvisados son los que dejan una huella imborrable.

