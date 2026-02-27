La Suprema Corte de Justicia resolvió amparar la acción por lesión de autonomía departamental promovida por la Intendencia de Montevideo y declaró inaplicable para el gobierno capitalino la obligación de desvincular el pago de las patentes de rodados de las multas de tránsito.
Autonomía departamental
Pago de patentes: Suprema Corte de Justicia falló a favor de planteo de la Intendencia de Montevideo
La Suprema Corte declaró inaplicable para el gobierno capitalino la obligación de desvincular el pago de las patentes de rodados de las multas de tránsito.