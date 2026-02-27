Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales tiendas | rebaja salarial | negociación colectiva

"enérgico repudio"

Amenaza de rebaja salarial y despidos en reconocidas tiendas de ropa femenina

INDUTOP S.A., que gestiona las tiendas de Daniel Cassin, Peace of Cake, Allie y Paddock, propuso una rebaja salarial bajo advertencia de posibles despidos.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Coordinadora de Trabajadores de Tiendas expresó su “más enérgico repudio” a la postura adoptada por INDUTOP S.A., firma representante de reconocidas tiendas de indumentaria como Daniel Cassin, Peace of Cake, Allie y Paddock, tras plantear una rebaja salarial condicionada a la continuidad laboral.

Según el comunicado difundido por el colectivo sindical, la empresa habría advertido sobre posibles desvinculaciones en caso de que las y los trabajadores no acepten la reducción de sus ingresos. Para la Coordinadora de Trabajadores de Tiendas, esta modalidad resulta inadmisible, ya que implica un mecanismo de presión directa sobre el personal.

“Consideramos inaceptable cualquier mecanismo que implique presión o condicionamiento sobre las y los trabajadores, colocándolos ante la disyuntiva de resignar parte de su salario o arriesgar su fuente laboral”, señala el texto. En esa línea, el comunicado subraya que “el salario es un derecho, no una variable de ajuste”.

Exigen un marco de negociación colectiva

La Coordinadora también rechazó prácticas que, a su entender, vulneran la estabilidad y la dignidad laboral. “Exigimos que cualquier instancia de modificación de condiciones laborales se realice en un marco de negociación colectiva, respeto y garantías”, afirmaron.

Finalmente, el colectivo reafirmó su respaldo a las y los trabajadores involucrados y su compromiso con la defensa de los derechos laborales ante este escenario.

