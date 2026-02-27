La Coordinadora de Trabajadores de Tiendas expresó su “más enérgico repudio” a la postura adoptada por INDUTOP S.A., firma representante de reconocidas tiendas de indumentaria como Daniel Cassin, Peace of Cake, Allie y Paddock, tras plantear una rebaja salarial condicionada a la continuidad laboral.
"enérgico repudio"
Amenaza de rebaja salarial y despidos en reconocidas tiendas de ropa femenina
INDUTOP S.A., que gestiona las tiendas de Daniel Cassin, Peace of Cake, Allie y Paddock, propuso una rebaja salarial bajo advertencia de posibles despidos.