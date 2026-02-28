Medios iraníes aseguran que Irán efectuó un ataque con misiles contra el centro de Tel Aviv

El medio indicó que Irán ha lanzado aproximadamente 30 misiles en el último ataque, considerado como el ataque más grande y organizado desde Irán desde la mañana del sábado.

Hispan TV asegura que medios israelíes han informado que misiles iraníes alcanzaron el edificio del ministerio de guerra israelí en Tel Aviv.

El departamento de relaciones públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha indicado en un comunicado que la tercera y cuarta oleada están en marcha con misiles más avanzados que los de la operación “Verdadera Promesa 3”, en alusión a la operación anterior contra objetivos israelíes en la guerra de 12 días en junio.