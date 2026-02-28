Medios iraníes aseguran que Irán efectuó un ataque con misiles contra el centro de Tel Aviv

Irán efectuó un ataque con misiles contra el centro de Tel Aviv, en medio de la agresión a gran escala lanzada esta jornada contra el país persa por Israel y EE.UU. Según informó la agencia estatal rusa de televisión RT.
La agencia rusa difundió imágenes de medios iraníes con muestras del ataque antes que los medios de occidente. El canal iraní Press TV fue el primero en mostrar las imágenes con fotografías y videos del ataque iraní contra Israel.
El sitio Iraní HispanTV anunció que Irán ha comenzado oleada de ataques con misiles contra el régimen israelí, apuntando a Tel Aviv y Haifa, en represalia por una agresión estadounidense-israelí contra el país,
El medio indicó que Irán ha lanzado aproximadamente 30 misiles en el último ataque, considerado como el ataque más grande y organizado desde Irán desde la mañana del sábado.
Hispan TV asegura que medios israelíes han informado que misiles iraníes alcanzaron el edificio del ministerio de guerra israelí en Tel Aviv.
El departamento de relaciones públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha indicado en un comunicado que la tercera y cuarta oleada están en marcha con misiles más avanzados que los de la operación “Verdadera Promesa 3”, en alusión a la operación anterior contra objetivos israelíes en la guerra de 12 días en junio.