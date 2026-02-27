Sartori contra las cuerdas: denuncia por fraude y quiebra millonaria en Argentina

Esta asamblea, informa el medio argentino, fue de carácter simbólico luego de que la Justicia anulara la instancia anterior, por lo que el directorio actual se encuentra impedido de tomar decisiones hasta que se resuelva si la asamble de diciembre es válida.

Sin embargo, la declaración de quiebra presentada en esa instancia generó sospechas en el grupo fundador, que tenía previsto reacomodar el pasivo estimado en US$30 millones, según datos de la Caja de Valores y la Central de Deudores del Mercado Argentino de Valores (Cendeu-MAV).

Desde el entorno de Trucco adelantaron que impulsarán una demanda penal contra operadores vinculados a Sartori. Sostienen que fueron víctimas de un presunto fraude en el marco de un traspaso accionario con Moolec Science que, en teoría, buscaba aliviar la situación financiera de la compañía, pero que terminó con la presentación en quiebra.

Medida cautelar

El juez de feria Luciano Daniel Juárez hizo lugar a una medida cautelar presentada por Trucco. Entre los argumentos centrales señaló que su legitimación “era opinable, pero no podía descartarse en esta etapa”, que existían indicios de “abuso de mayoría, conflicto de intereses y desvío de poder” y que el peligro era concreto dado el pedido de quiebra ya presentado.

Como contracautela, fijó una garantía de US$100.000, rechazando la fianza ofrecida por una empresa por considerarla insolvente e incompatible con su objeto social.

El deterioro financiero de Bioceres comenzó en junio pasado, cuando incumplió el pago de pagarés bursátiles por US$5,31 millones. Según el Mercado Argentino de Valores, la deuda total ronda los US$30 millones, con vencimiento en julio de 2026.

Mientras tanto, la empresa busca respaldo financiero en medio de la caída del valor de sus activos y acciones, en un escenario atravesado por la disputa entre sus principales accionistas y con un pedido de quiebra aún pendiente de definición.