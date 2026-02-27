Antel mueve ficha y libera VTV Fútbol para parte de sus clientes

Los clientes de Antel que cuenten con servicios de Internet Hogar (datos fijos) con un cargo mensual igual o superior a $ 1.650 (IVA incluido) podrán acceder a los partidos del Campeonato Uruguayo de fútbol a través de la señal VTV Fútbol en Antel TV.
La medida regirá de forma transitoria, hasta que culminen las formalidades entre la AUF y Tenfield. Una vez finalizado ese proceso, se establecerán nuevas condiciones comerciales, supeditadas a que ambas partes alcancen un acuerdo.
La señal VTV Fútbol en Antel TV podrá visualizarse a través de Antel Box, smartphones, tablets, smart TV, notebooks, PC y otros dispositivos compatibles con la plataforma.
Para acceder al contenido será necesario estar conectado a una red móvil o fija de Antel. El beneficio es exclusivo dentro del territorio uruguayo y únicamente para clientes conectados a la red de la compañía.
Cómo activar la señal
La activación se realiza desde la plataforma MiAntel, ya sea en su versión web o a través de la aplicación. El procedimiento es el siguiente:
Ingresar en MiAntel web o MiAntel App.
Registrarse o iniciar sesión con la cuenta de Tu ID.
Asociar el servicio que cuenta con el beneficio.
Presionar el botón “Activar VTV Fútbol” en el servicio correspondiente.
El sistema redirigirá a Antel TV, donde se deberá registrar o iniciar sesión.
Una vez completados estos pasos, quedará habilitado el beneficio para ver el fútbol uruguayo.
También se encuentra disponible una guía de activación en formato PDF para quienes requieran asistencia adicional.
La decisión se produce en un contexto de redefinición de los derechos de televisación del fútbol local y abre, de manera temporal, una vía de acceso directa a las transmisiones para determinados clientes de la empresa estatal.