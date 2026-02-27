Antel mueve ficha y libera VTV Fútbol para parte de sus clientes

Para acceder al contenido será necesario estar conectado a una red móvil o fija de Antel. El beneficio es exclusivo dentro del territorio uruguayo y únicamente para clientes conectados a la red de la compañía.

Cómo activar la señal

La activación se realiza desde la plataforma MiAntel, ya sea en su versión web o a través de la aplicación. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar en MiAntel web o MiAntel App.

Registrarse o iniciar sesión con la cuenta de Tu ID.

Asociar el servicio que cuenta con el beneficio.

Presionar el botón “Activar VTV Fútbol” en el servicio correspondiente.

El sistema redirigirá a Antel TV, donde se deberá registrar o iniciar sesión.

Una vez completados estos pasos, quedará habilitado el beneficio para ver el fútbol uruguayo.

También se encuentra disponible una guía de activación en formato PDF para quienes requieran asistencia adicional.

La decisión se produce en un contexto de redefinición de los derechos de televisación del fútbol local y abre, de manera temporal, una vía de acceso directa a las transmisiones para determinados clientes de la empresa estatal.