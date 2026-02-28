Masiva movilización en apoyo a Cuba: miles exigieron el fin del bloqueo en una jornada histórica

La central obrera ya venía cuestionando las últimas medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, a las que calificó como una “asfixia” petrolera. Decisiones que profundizan la crisis económica del país e intentan generar convulsión social y desestabilización política.

Para Abdala, la movilización de este sábado apunta a expresar solidaridad con un pueblo que ha brindado apoyo a Uruguay en momentos críticos. Recordó la colaboración médica tras las inundaciones de 1959 y, en particular, la donación de vacunas contra la meningitis durante la crisis de 2002. También mencionó la Operación Milagro, programa sanitario que permitió a miles de uruguayos acceder a intervenciones oftalmológicas.

“Mientras el imperialismo norteamericano se mueve internacionalmente con la guerra, con los genocidios, la masacre, las bombas, el hermano pueblo cubano siempre tiene una respuesta de solidaridad que hay que retribuir”, afirmó.

Debate político y autodeterminación

Consultado sobre las críticas que califican a Cuba como una dictadura, Abdala respondió que: “El pueblo cubano a partir de su Revolución, que se liberó de una dictadura feroz, la de Batista, que intentó caminos de soberanía nacional, de liberación nacional, que construyó una sociedad donde el centro es el ser humano; que tiene sus mecanismos democráticos de organización de su Poder Popular; es al pueblo cubano a quien le compete definir su destino como nación”.

A su juicio, la discusión excede la coyuntura cubana y se inscribe en una disputa más amplia en América Latina sobre el control de los recursos naturales y los modelos de desarrollo. “Eso hace parte de una cuestión que está en juego en toda América Latina, de qué manera un continente tan rico en recursos naturales puede organizar sus criterios de desarrollo humano en condiciones distintas de las que quiere el imperialismo, que ha dicho la jefa del Comando Sur del ejército norteamericano que cómo no le va a interesar a Estados Unidos América Latina si hay energía, hay petróleo, hay cobre, hay minerales, hay tierras raras, hay agua... y nosotros no podemos convivir de manera tranquila con una forma de dominación que en definitiva es la que lleva a que el continente más rico en recursos naturales tenga tanta desigualdad y tanta pobreza. Por tanto, todas las opiniones políticas son necesarias, son importantes, concurren a la reflexión colectiva, pero esto es otra cosa, esto es un acto de guerra. Esto es un pueblo al que no se le permite comerciar, esto es un pueblo al que no se le permite desarrollar normalmente transacciones financieras; es un pueblo solidario y cariñoso que a estas cuestiones las ha respondido con médicos, con salud, con misiones humanitarias... y no se merece ese pueblo el recrudecimiento nefasto que viola, pisotea todos los términos del derecho internacional que desarrolla el imperialismo norteamericano. Frente a tamaña agresión, yo creo que de acuerdo a las mejores tradiciones del país, debemos ser solidarios con Cuba”, reafirmó Abdala.

c015eecb-8e4c-41d4-aef0-649e6855c644