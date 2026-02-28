El gobierno de Uruguay hizo un llamado a detener la escalada de violencia en Medio Oriente tras ataques

Retomar camino del diálogo

La Cancillería uruguaya enfatizó que resulta indispensable el respeto irrestricto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, haciendo especial hincapié en las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones entre estados. Como nación promotora de la paz, Uruguay instó a retomar las vías diplomáticas para abordar los problemas de fondo, con particular atención a la cuestión nuclear y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, elementos que considera esenciales para el mantenimiento de la seguridad regional y global.