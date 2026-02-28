Hacete socio para acceder a este contenido

Política Uruguay | gobierno | Irán

Conflicto de máximo riesgo

El gobierno de Uruguay hizo un llamado a detener la escalada de violencia en Medio Oriente tras ataques

Uruguay manifiesta "extrema preocupación" por la escalada entre Irán e Israel y urge a retomar la vía diplomática ante el riesgo de un conflicto.

Uruguay se expresó sobre los ataques
El Gobierno de Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su extrema preocupación ante los recientes ataques contra la República Islámica de Irán y la posterior respuesta de esta. En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo uruguayo hizo un llamado urgente a todas las partes involucradas para detener la escalada de violencia y ejercer la máxima contención, con el fin de evitar un agravamiento del conflicto en la región.

Retomar camino del diálogo

La Cancillería uruguaya enfatizó que resulta indispensable el respeto irrestricto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, haciendo especial hincapié en las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones entre estados. Como nación promotora de la paz, Uruguay instó a retomar las vías diplomáticas para abordar los problemas de fondo, con particular atención a la cuestión nuclear y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, elementos que considera esenciales para el mantenimiento de la seguridad regional y global.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene un contacto permanente con su personal diplomático acreditado en la región. El seguimiento incluye el monitoreo constante de la situación en las embajadas de Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Líbano, priorizando la seguridad de los funcionarios y el análisis de la evolución de los acontecimientos en el área.

