El Gobierno de Uruguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su extrema preocupación ante los recientes ataques contra la República Islámica de Irán y la posterior respuesta de esta. En un comunicado oficial, el Poder Ejecutivo uruguayo hizo un llamado urgente a todas las partes involucradas para detener la escalada de violencia y ejercer la máxima contención, con el fin de evitar un agravamiento del conflicto en la región.
Conflicto de máximo riesgo
El gobierno de Uruguay hizo un llamado a detener la escalada de violencia en Medio Oriente tras ataques
Uruguay manifiesta "extrema preocupación" por la escalada entre Irán e Israel y urge a retomar la vía diplomática ante el riesgo de un conflicto.