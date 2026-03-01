Yamandú Orsi inicia su segundo año de gobierno con grandes desafíos por delante

Durante 2025 el gobierno puso la casa en orden depués de recibir el gobierno con algunas sorpresas financieras, por lo que se espera que este año comience a mostrar resultados en áreas que más preocupan a la gente que son: seguridad, empleo y economía.

De acuerdo con las últimas mediciones, para la ciudadanía, la inseguridad, aparece como uno de los problemas más importantes, luego viene el desempleo, con 30%, y en tercer lugar la situación económica.

El historiador y politólogo Gerardo Caetano consideró entrevistado por Crónicas del Este que a esta administración se la evaluará, cuando culmine el quinquenio, en base a si logró una redistribución o no.

Mensaje del Frente Amplio

Caetano advirtió que el gobierno del Frente Amplio no puede permitirse “ni una señal mínima” de corrupción o de escándalo y evaluó que este primer año tuvo altibajos y que hasta ahora huele a poco.

Sin embargo recordó que el FA por primera vez gobernó sin mayorías, "por lo cual era lógico que hubiera un hiato entre el programa y la ejecución durante el primer año".

"Este gobierno ganó no para continuar la política del gobierno anterior, ganó porque había una mayoría en la población que quería cambiar. No cambiar en términos de un quiebre, pero quería otro tipo de políticas. Y otro punto es que esto hay que hacerlo en un contexto de austeridad, sin viento de cola".

"El problema más acuciante para los uruguayos, desde hace décadas, es el de la seguridad pública. La seguridad debe enfrentar una inflexión de transformación positiva, con todo lo que ello implica en un país como Uruguay", observó.

La última encuesta de Opción Consultores, realizada en febrero, 20% señaló que la administración frenteamplista es buena, 3% dijo que es muy buena, 37% indicó que no es buena ni mala, 23% dijo que es mala, 15%, muy mala, mientras que 2% no sabe o no contesta. Con relación al trimestre previo, la aprobación cayó cinco puntos y la desaprobación trepó ocho puntos.

Hay que recordar que Yamandú Orsi asumió la administración con déficit fiscal, deudas impagas y una compleja situación parlamentaria sin mayoría propia en Diputados.

Yamandú Orsi, dará un mensaje ante la Asamblea General el lunes, a las 18.30, en el que será su segundo discurso en ese recinto parlamentario desde que asumió el cargo, el 1º de marzo de 2025. El mensaje se enmarca en el inicio del segundo año de gestión.