Siete señales de que necesitas un descanso de los videos cortos, según una psicóloga

Una de las primeras señales aparece cuando una persona toma el teléfono con la intención de mirar un solo video y, sin darse cuenta, continúa deslizando el contenido durante mucho tiempo. Incluso puede llegar al final de ese período sin recordar qué vio. En lugar de proporcionar un descanso, la actividad termina consumiendo tiempo sin generar una sensación real de desconexión.

2. Revisas videos en cualquier momento, incluso cuando antes no necesitabas el teléfono.

Esperar en una fila, viajar en transporte público, comer o prepararse para dormir son situaciones en las que puede aparecer la necesidad automática de mirar contenido. Según Shpágina, esta conducta merece atención cuando deja de ser una elección consciente y se vuelve difícil de evitar.

3. Sientes irritación o ansiedad cuando no puedes seguir mirando.

La incomodidad ante la imposibilidad de reproducir otro video es otra señal para observar. Si no tener acceso al teléfono provoca irritación o ansiedad, puede ser indicio de que el hábito está adquiriendo más importancia de la deseada.

4. Te cuesta concentrarte en tareas que requieren tiempo y esfuerzo.

Después de consumir videos cortos, algunas personas pueden notar que les resulta más difícil mantener la atención en actividades prolongadas. Las tareas que exigen paciencia o concentración empiezan a parecer demasiado largas y aburridas, por lo que tienden a postergarlas.

5. Las películas, los libros y las conversaciones te parecen demasiado lentos.

Otra señal consiste en perder el interés por actividades que requieren una atención sostenida. Una película, la lectura de un libro o una conversación pueden generar impaciencia cuando la persona siente constantemente la necesidad de pasar a algo más rápido.

6. Ocultas cuánto tiempo pasas con el teléfono o sientes culpa después de usarlo.

La necesidad de esconder a familiares o personas cercanas el tiempo dedicado a los videos también merece atención. Lo mismo ocurre cuando, después de una sesión prolongada, aparece una sensación de culpa por haber pasado demasiado tiempo frente a la pantalla.

7. Lo primero que haces al despertar es mirar videos.

Revisar el contenido del teléfono antes de levantarse de la cama es otro indicio señalado por la especialista. Cuando el hábito ocupa incluso los primeros minutos del día, puede estar desplazando otras rutinas y convirtiéndose en una conducta automática.

¿Qué hacer si te identificas con varias de estas señales?

Reconocer varios de estos comportamientos no significa que exista necesariamente un problema psicológico, aclaró Shpágina. Puede ser una señal de que el hábito se ha fortalecido más de lo que la persona desea y de que conviene recuperar el control sobre el tiempo de uso.

La especialista no plantea que sea obligatorio abandonar por completo los videos cortos. En cambio, propone introducir cambios sencillos que ayuden a establecer límites.

Entre las medidas posibles se encuentran reducir el tiempo dedicado a mirar contenido, quitar la aplicación de la pantalla principal del teléfono y evitar su uso durante determinadas horas del día. Estos cambios pueden ayudar a interrumpir el impulso de abrir la aplicación cada vez que aparece un momento de espera o aburrimiento.

El objetivo es que mirar videos vuelva a ser una decisión consciente y no una respuesta automática ante cualquier pausa. Prestar atención al tiempo que se dedica a esta actividad y a cómo influye en la concentración, el descanso y las relaciones cotidianas permite reconocer cuándo es necesario hacer un cambio.